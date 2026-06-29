Poliisi pyytää yhä havaintoja miehestä, jota epäillään ulkomaalaistaustaisen miehen puukotuksesta.

Poliisi on saanut uusia tietoja epäillystä Oulun puukottajapyöräilijästä.

Polkupyörällä liikkeellä ollut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä selkään Joutsentien ja Kainuuntien risteyksessä perjantai-iltana ja pakeni paikalta kevyen liikenteen väylää pitkin Kaukovainion suuntaan.

Tekoa tutkitaan tapon yrityksenä. Uhrilla ei ollut alustavan tiedon mukaan henkeä uhkaavia vammoja.

Epäilty oli matkalla niin sanotulla mummopyörällä ja liikkui huomiota herättävällä tavalla vasenta jalkaansa varoen. Poliisi julkaisi epäillystä kolmen kuvan sarjan, josta selviää muun muassa miehen vaatetus.

Kuvan perusteella voisi päätellä, että epäilty olisi iäkkäämpi mies, mutta havaintojen perusteella hän on selvästi nuorempi, noin 20–35-vuotias.

Poliisi pyytää Kaukovainion alueen taloyhtiöitä ja yrityksiä tarkastamaan mahdolliset valvontakameroidensa nauhoitteet perjantai-illalta ennen ja jälkeen klo 19.50.



Kaikki tiedot epäillyn henkilöllisyydestä ja liikkeistä pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi, puhelimitse numeroon 0295 416 194 tai Whatsapp-viestillä numeroon 050 305 0132.

Tapaus on jo toinen vastaava Oulussa kesäkuun aikana.

Toistaiseksi tuntematon mies löi tuntematonta naista teräaseella Oulussa Knuutilankankaalla, ja käytti samalla ulkomaalaisvastaista termiä halventavassa tarkoituksessa. Poliisi kertoi tuolloin selvittävänsä viharikoksen mahdollisuutta.

Myös tuolloin teräaseella lyönyt mies oli liikkeellä pyörällä.

Ylen mukaan vastaavia puukotuksia on tapahtunut Kaukovainion ja Knuutilankankaan lisäksi ainakin huhtikuussa Raksilassa ja toukokuussa Välkkylässä.