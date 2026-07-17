Lounais-Suomen polisilaitos kertoo, että kiusaamisväitteet otetaan vakavasti.

Sosiaalisesta mediasta tunnettu poliisi Ella Varis kertoi tällä viikolla irtisanoutuneensa työstään poliisina Lounais-Suomen poliisilaitokselta työpaikkakiusaamisen takia.

Lounais-Suomen poliisilaitos kertoo vieneensä entisen työntekijänsä kiusaamisväitteet syyttäjän arvioitavaksi.

– Kollegojen kiusaaminen, epäasiallinen kohtelu tai häirintä ei ole koskaan eikä missään oloissa hyväksyttävää. Poliisissa on selkeät pelisäännöt epäasiallisen kohtelun ja myös maalittamisen osalta, Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi sanoo tiedotteessa.

Tiedotteessa ei suoraan mainita Ella Varista, mutta todetaan, että "Lounais-Suomen poliisilaitoksen entinen työtekijä on esittänyt julkisuudessa vakavia väitteitä työssä kohtaamastaan kiusaamisesta".

Tiedotteessa myös todetaan, että irtisanoutunut työntekijä toimi Lounais-Suomen poliisilaitoksella valtakunnallisessa Koulu25-ryhmässä.

Varis työskenteli kyseisessä ryhmässä.

– Haluan antaa kasvot tälle ilmiölle, koska tiedän, että tämä on niin yleistä – ei pelkästään poliisissa, vaan ihan sairaan monessa työpaikassa, työyhteisössä ja koulussa, Varis kertoi Huomenta Suomessa torstaina.

Poliisissa on nollatoleranssi kiusaamiseen, epäasialliseen kohteluun ja häirintään, tiedotteessa vakuutetaan.