Työelämä on murroksessa ja tehokkuuden ihannointi saa nyt riittää, kannustaa uupumuksen läpikäynyt Tuomas "Tunna" Milonoff.

Moni uupuu nykyisen hektisen ja välillä jopa armottoman työelämän haasteissa.

– Työ muuttuu valtavan nopeasti tällä hetkellä, toimittaja ja tietokirjailija Tuomas "Tunna" Milonoff kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Yksi työtä muuttava tekijä on tekoäly ja sen käytön lisääntyminen. Se aiheuttaa epävarmuutta.

Terveyskirjasto kertoo, että työuupumus on pitkittyneen työstressin seurauksena kehittyvä häiriötila.

Kerroimme aiemmin, että työuupumus koskettaa yli 200 000 suomalaista. Yhä harvempi kokee työkykynsä hyväksi, vain neljä kymmenestä suomalaisesta. Tämä tarkoittaa noin miljoonaa työntekijää.

– Jonkun oli avattava suu ja annettava tälle kasvot, Milonoff toteaa.

Päällimmäinen tunne on häpeä

Milonoff tunnustaa, että omasta työuupumuksesta oli alkuun äärimmäisen vaikea puhua.

– Se, että on se heikoin lenkki ja uupuu työssään, joka muodostaa koko sen identiteetin, on niin hävettävää, ettei siitä tosiaankaan halua kertoa yhtään kenellekään, Milonoff kertoo.

Milonoff kertoo, että uupumus näyttäytyi hänen kohdallaan kognitiivisten kykyjen merkittävänä romahduksena.

– Luulin, että minulla on jokin muistisairaus, mutta en todellakaan kertonut siitä kenellekään, koska minua hävetti niin paljon, Milonoff kertoo.

Työuupumus ilmenee erityisesti kolmen oireen kautta. Näitä ovat uupumusasteinen väsymys, kyynistyneisyys ja alentunut ammatillinen itsetunto. Lisäksi vakavasti ja pitkittyneesti uupuneella esiintyy yleensä myös kognitiivisia ja tunne-elämän hallinnan vaikeuksia sekä runsaasti yleisiä stressioireita.

Kun Milonoff jäi sairauslomalle, hän ymmärsi, että hänen koko identiteettinsä oli kietoutunut työn ympärille.

– Todellisen arvon löytäminen sisältä oli sen koko matkan tärkein asia. Olen arvokas ilman työtäni, Milonoff summaa.

Työtä voi arvottaa, esimerkiksi sen tuoman statuksen ja rahan perusteella. Uupumus voi tuoda mukanaan arvottomuuden tunnetta, koska ihmiset kietovat identiteettinsä niin vahvasti työn ympärille.

Milonoff ennustaa, että yhteys ja inhimillisyys tulevat korostumaan tulevaisuudessa työelämää vahvistavina taitoina.

Osittainen lähde: Terveyskirjasto