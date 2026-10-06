Valtaosan teoista epäillään tapahtuneen miehen toimiessa partio-ohjaajana.
Poliisi epäilee 43-vuotiaan jyväskyläläismiehen kohdistaneen useisiin lapsiin seksuaalirikoksia vuosien 2020 ja 2026 välisenä aikana.
Epäillyt rikokset yhtä lukuun ottamatta ovat tapahtuneet miehen toimiessa partio-ohjaajana, poliisi kertoo tiedotteessaan.
Epäiltyjen rikosten uhreja on yhteensä 20. Poliisi on tutkinut rikoksia muun muassa nimikkeillä törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, pakottaminen seksuaaliseen tekoon ja törkeä lapsenraiskaus.
Mies on poliisin mukaan työskennellyt opettajana, mutta epäillyt rikokset eivät liity hänen työtehtäviinsä. Poliisin mukaan hän on ollut mukana myös Pelastusarmeijan toiminnassa.