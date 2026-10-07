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Kaksikko retkeili isän pakettiautolla. Isä kertoi, että päivää oli vietetty tavalliseen tapaan ja illalla ennen nukkumaanmenoa kaksikko söi herkkuja.

Syyttäjän mukaan isä ryhtyi jo viime maaliskuussa etsimään tietoa hitsauskaasuista ja niiden käytöstä. Teon aikaan 8-vuotias poika oli isällään luvallisesti.

Oikeus katsoi kuitenkin, että luopuminen tapahtui, koska ulkoiset olosuhteet muuttivat teon jatkamisen mahdottomaksi tai ainakin merkittävästi hankalammaksi.

Mies kiisti murhan yrityksen mutta myönsi perusmuotoisen pahoinpitelyn. Miehen mukaan hän luopui rikoksen tekemisestä vapaaehtoisesti.

MTV Uutiset ei julkaise tuomitun nimeä suojellakseen uhrin yksityisyyttä.

Oikeus määräsi isälle rangaistukseksi seitsemän ja puoli vuotta ehdotonta vankeutta. Lisäksi isä joutuu maksamaan pojalleen 7000 euroa kärsimyskorvauksia. Pojan äidille mies joutuu maksamaan korvauksia 1500 euroa.

Helsingin käräjäoikeus katsoi 52-vuotiaan miehen syylliseksi poikansa murhan yritykseen ja pojan äitiin kohdistuneisiin laittomaan uhkaukseen ja kunnianloukkaukseen.

Rikos tapahtui Pyhtäällä viime kesäkuussa juhannuksen aikaan. Teon motiivina oli huoltajuusriita. Oikeus oli muutamaa viikkoa aiemmin määrännyt lapsen yksinhuoltajuuden äidille ja isälle jäi aiemman yhteishuoltajuuden sijaan tapaamisoikeudet.

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Kun poika nukahti pakettiauton takaosaan laitetuille patjoille, isä avasi kaasupullot. Hän oli hankkinut isoissa pulloissa hiilidioksidia ja argonia, joita molempia käytetään hitsauksen suojakaasuina. Hiilidioksidi ja argon ovat molemmat happea raskaampia.