Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 52-vuotiaan miehen alakouluikäisen poikansa murhan yrityksestä. Mies yritti tukehduttaa poikansa hitsauskaasuilla.
Rikos tapahtui Pyhtäällä viime kesäkuussa juhannuksen aikaan. Teon motiivina oli huoltajuusriita. Oikeus oli muutamaa viikkoa aiemmin määrännyt lapsen yksinhuoltajuuden äidille ja isälle jäi aiemman yhteishuoltajuuden sijaan tapaamisoikeudet.
Helsingin käräjäoikeus katsoi 52-vuotiaan miehen syylliseksi poikansa murhan yritykseen ja pojan äitiin kohdistuneisiin laittomaan uhkaukseen ja kunnianloukkaukseen.
Oikeus määräsi isälle rangaistukseksi seitsemän ja puoli vuotta ehdotonta vankeutta. Lisäksi isä joutuu maksamaan pojalleen 7000 euroa kärsimyskorvauksia. Pojan äidille mies joutuu maksamaan korvauksia 1500 euroa.
Oikeus määräsi, että tuomittu on pidettävä vangittuna.
MTV Uutiset ei julkaise tuomitun nimeä suojellakseen uhrin yksityisyyttä.
Mies kiisti murhan yrityksen mutta myönsi perusmuotoisen pahoinpitelyn. Miehen mukaan hän luopui rikoksen tekemisestä vapaaehtoisesti.
Oikeus katsoi kuitenkin, että luopuminen tapahtui, koska ulkoiset olosuhteet muuttivat teon jatkamisen mahdottomaksi tai ainakin merkittävästi hankalammaksi.
Poliisin kuvaa tapahtumapaikasta.
Tekovälineenä hitsauskaasut
Syyttäjän mukaan isä ryhtyi jo viime maaliskuussa etsimään tietoa hitsauskaasuista ja niiden käytöstä. Teon aikaan 8-vuotias poika oli isällään luvallisesti.
Kaksikko retkeili isän pakettiautolla. Isä kertoi, että päivää oli vietetty tavalliseen tapaan ja illalla ennen nukkumaanmenoa kaksikko söi herkkuja.