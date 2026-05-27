Vapaana pomppinut kenguru otettiin kiinni Teksasissa. Katso video yltä.
Wacon kaupungissa Yhdysvaltojen Texasissa vapaaksi päässyt kenguru aiheutti päänvaivaa paikalliselle poliisille maanantaina. Asiasta uutisoi muun muassa CBS.
Kamera tallensi, kun poliisit yrittivät saada vikkelästi etenevää eläintä kiinni muun muassa haavin avulla paikallisen autokaupan pihalla.
– Nappaa se, naisen voi kuulla huutavan kollegalleen naurun seasta.
Wacon poliisi kertoo, ettei kyseessä ollut ensimmäinen kerta, kun he ovat olleet tekemisissä vapaana liikkuvan kengurun kanssa.
– Ensimmäisellä kerralla sanoimme, ettei kyseessä ollut tyypillinen partiopäivä, mutta nyt siitä on tullut arkipäivää, poliisi kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.
Wacon poliisi kertoo uutiskanava CBS:lle, että kenguru palautettiin paikalliselle villieläinten pelastusjärjestölle.