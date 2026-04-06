Lähestymiskieltojen määrä kasvoi Suomessa viime vuonna selvästi. Samaan aikaan kun kieltojen määrät kasvavat, on pelkästään alkuvuonna Suomessa surmattu lähisuhteessa peräti kahdeksan naista.

Tilastokeskuksen mukaan lähestymiskieltoja määrättiin viime vuonna 1 650, mikä on lähes 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuonna 2025 lähestymiskieltoon määrätyistä 92 prosenttia oli miehiä. Heitä oli lukumäärällisesti 1 516. Lähestymiskiellolla suojattiin vuonna 2025 yhteensä 2 182 henkilöä.

– Lähisuhdeväkivalta on näkynyt selkeästi enemmän mediassa, jos mietitään viime vuotta. Meillä on aktiivisia järjestötoimijoita ja yksityishenkilöitä, jotka kertovat asiasta mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Se lisää tietoisuutta, vastaava sosiaalityöntekijä Jenni Lemercier Pääkaupungin Turvakoti ry:stä kertoo Rikospaikan Murharyhmässä.

– Poliisi on kiinnittänyt entistä enemmän huomiota lähisuhdeväkivaltaan ja niiden tutkintaan. Sitä kautta on väliaikaisia lähestymiskieltoja varmaan määrätty enemmän ja yleensäkin kerrottu ihmisille siitä, rikostarkastaja Krista Vallila Itä-Uudenmaan poliisista sanoo.

– Rimaa lähestymiskiellon hakemiseen on yritetty madaltaa muun muassa sillä, että se on nykyään maksutonta, eli jokainen voi hakea sitä pelkäämättä maksuseuraamuksia, rikosylikomisario (evp.) Tero Haapala huomauttaa.

Pelko ei kuulu parisuhteeseen

Lähestymiskiellon taustalla on usein nykyinen tai päättynyt parisuhde. Erotilanteissa pitäisikin osata tunnistaa riskitekijöitä.