Koomassa oleva Thaimaan prinsessa Bajrakitiyabha on saanut useita infektioita kehoonsa eikä hänen sydämen rytmiänsä ole saatu hallintaan.
Thaimaan hovi tiedottaa, että kuningas Rama X:n, eli Maha Vajiralongkornin, vanhimman tyttären prinsessa Bajrakitiyabha Mahidolin tila on heikentynyt, kertoo Reuters.
Prinsessa Bajrakitiyabha, 47, sai vuoden 2022 joulukuussa sydänsairaudesta johtuneen sydänpysähdyksen ja on ollut koomassa siitä lähtien.
Nyt hänen tilansa on heikentynyt usean elimen tulehtumisen seurauksena eivätkä lääkärit ole onnistuneet saamaan hänen epäsäännöllistä sydämen rytmiään hallintaan.
Lääkärit ovat kertoneet, että prinsessan keuhkot sekä munuaiset toimivat lääketieteellisten laitteiden sekä lääkkeiden avulla.
Prinsessa Bajrakitiyabhan ajateltiin olevan Thaimaan seuraava kruununperijä ennen hänen vaipumistaan koomaan./All Over Press
Vuosia kestäneen hoidon jälkeen lääkärit havaitsivat huhtikuussa mahalaukun tulehduksen, joka johti suoliston tulehdukseen ja aiheutti verenpaineen laskun sekä sydämen rytmihäiriöitä, tiedotteessa kerrottiin.