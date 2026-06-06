Meteorologit vaikuttavat suosivan useampaa lomaa kesällä. Katso videolta, miten MTV:n tunnetut ruutukasvot pitävät lomansa.

Meteorologi Pekka Pouta on pätkälomailija.

– Reilu viikko kesäkuussa, reilu viikko heinäkuussa ja yli kaksi viikkoa elokuussa.

Pouta kertoo, että hän toimii näin muun muassa säiden vuoksi.

– Säät jumahtavat yleensä pidemmäksi aikaa samalla tavalla. Jos kaiken loman pitää kerralla, siihen voi jäädä sellainen todella sateinen, tylsä kausi.

Lisäksi Pouta tykkää kerätä loppukesästä sieniä kaikessa rauhassa.

Meteorologi Jenna Salminen taas kertoo, että hän lomailee kahdessa osassa, joista jälkimmäinen on syksymmällä.

– Siinä on reissua tiedossa. Sää liittyy siihen niin, että katsoin kohteen säätä kesän osalta ja mietin, että "en pysty, aivan liian kuuma".

Salminen sanoo, että meteorologin työstä ei ole juuri apua loman ajankohdan päättämisen suhteen.

– Koska lomat pitää päättää jo keväällä, ei sitä paljon pysty arvailemaan, että missä kohtaa hyvä lomasää olisi.

Markus Mäntykannas suosii juhannuksen seutua ja loppukesää. Meteorologin työ on tuonut näkemystä siihen, että lomailla voi myös myöhemmin kesällä.

– Elokuu on tilastollisesti vielä lämmintä aikaa ja uimavedet ovat lämpimiä. Tykkään myös siitä, että illat alkavat jo pimentyä. Olen loppukesän lapsi.

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