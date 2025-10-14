Torniosta pelastetun Harald-mustahaikaran matka talvehtimisalueille Espanjaan ei ollut aivan yksinkertainen.

MTV Uutiset kertoi syyskuussa Torniossa havaitusta nuoresta mustahaikarasta. Paikallinen rengastaja Matti Suopajärvi otti kesyn linnun kiinni, ja totesi sen pahasti nälkiintyneeksi. Kiinniotettaessa lintu painoi ainoastaan 1,7 kiloa.

Muutaman päivän hoidon jälkeen lintu toimitettiin hoitoon Ouluun Pohjois-Pohjoismaan lintutieteellisen yhdistyksen lintuhoitolaan.

Linnun hoidosta vastannut Ari-Pekka Auvinen kertoo, että Haraldiksi nimettyä mustahaikaraa ruokittiin kaloilla, joita saatiin paikalliselta kalastajalta.

– Harald sai syödä kalaa niin paljon kuin jaksoi.

Kalaravinnolla Haraldin paino lähtikin nopeasti nousuun. Neljä viikkoa kestäneen hoitojakson aikana sen paino lähes kaksinkertaistui 3,2 kiloon.

"Huono veto vapauttaa Suomeen"

Seuraavaksi edessä olikin pohtiminen, mitä toipuneen linnun kanssa tulisi tehdä. Talvi oli tulossa, eikä Oulussa ollut lämpimiä tiloja ison linnun säilyttämiseksi.

– Olisi ollut huono veto vapauttaa se näin myöhään syksyllä Suomeen, Auvinen toteaa.

Auvinen kertoo, että valtaosa Euroopan mustahaikaroista talvehtii Afrikassa, mutta osa talvehtii Espanjassa Guadalquivirjoen suistoissa Jerez de la Fronteran lähellä.

– Siellä jokisuistoissa on riisipeltoja, missä talvehtii mustahaikaroita. Jos se yritetään viedä muiden haikaroiden joukkoon, niin se on ainoa järkevä mahdollisuus.

Viikkojen byrokratia

Harald pitäisi saada siis jollain konstilla Espanjaan. Projektista ei tullut aivan yksinkertainen, sillä jo pelkkä lupaprosessi vaati parin viikon työt.

Aluksi Haraldille haettiin maastavientilupa Varsinais-Suomen ely-keskuksesta. Koska mustahaikara on CITES-sopimuksen alainen laji, oli sille haettava Suomen ympäristökeskuksesta CITES-lupa. CITES-sopimuksen tarkoituksena on suojella uhanalaisia luonnonvaraisia kasvi- ja eläinlajeja sääntelemällä ja valvomalla niiden kansainvälistä kauppaa.

Lisäksi linnusta otettiin näytteet Länsi-Niilin viruksesta, Newcastlen taudista ja lintuinfluenssasta. Lopuksi vielä eläinlääkäri tarkasti Haraldin.

– Melkoinen savotta. Välillä alkoi mennä ihon alle, että eikö tämä koskaan lopu.

Finnair lupautui sponsoroimaan lennon Helsinki-Vantaalta Málagaan, mutta ensin haikara pitäisi saada lentokentälle.

Aluksi Auvinen mietti, että helpointahan lintu on lennättää Oulusta Helsinki-Vantaalle.

Perjantaina kuitenkin selvisi, että kotimaan lennoilla toimiva huolintayhtiö ei saa kuljettaa luonnonvaraisia eläimiä.

Linnun saamisella Helsinki-Vantaalle alkoi olla kiire, sillä Málagan-lento lähti sunnuntaiaamuna. Auvinen teki Haraldille kuljetuslaatikon, pakkasi sen pakettiautoon ja ajoi läpi yön sunnuntaiaamuksi Helsinki-Vantaalle.

Haraldin elämää seurataan satelliittilähettimellä

Málagaan Harald saapui sunnuntai-iltana. Málagassa asuvat Tuija ja Jouni Huovinen olivat ottaneet yhteyttä Auviseen ja luvanneet toimittaa Haraldin Zoobotanico Jereziin, jossa lintu olisi sen aikaa ennen kuin vapautettaisiin luontoon.

– Selviääkö lintu kaikesta tässä. Tässä on oppinut, että ei näissä tarinoissa ole aina onnellinen loppu, vaikka olisi tehnyt ihan järjettömästi töitä.

Auvisen saaman tiedon mukaan Harald saatetaan vapauttaa muiden mustahaikaroiden joukkoon jo tällä viikolla.

Haraldille laitetaan selkään satelliittilähetin, joten sen liikkeitä päästään seuramaan tulevaisuudessa.

– Tarina ei tietysti kerro, mistä Harald oli Tornioon tullut, se olisi mielenkiintoista tietää, Auvinen pohtii.

Jos lintu säilyy hengissä ja satelliittilähetin toimii, niin aikanaan selviää, minne Harald asettuu pesimään. Suomea lähimmät pesimäalueet sijaitsevat Virossa.

Haraldin matkasta Espanjaan uutisoi ensimmäisenä Yle.