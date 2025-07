Kattohaikaran poikanen rengastettiin Turussa – tilanne oli harrastajille ainutlaatuinen: "Suurimmat vaarat takana päin"

Kattohaikaran poikanen sai tänään renkaat jalkoihinsa Turussa. Kattohaikaran pesintä onnistui nyt toista kertaa Suomessa. Edellisestä kerrasta on 10 vuotta. Virossa kattohaikara on yleinen laji, mutta Suomessa se on vielä harvalukuinen vierailija.

Kattohaikaraparille keväällä rakennettu tekopesä sijaitsee Turussa Topinojan jätekeskuksen alueella. Kattohaikaroita alueella on nähty ennenkin, mutta onnistunut pesintä oli iloinen yllätys.

– Olihan se iso yllätys, että tämä näinkin hyvin menee. Kaikki on mennyt ihan nuottien mukaan, iloitsee tekopesäidean isä, lintuharrastaja Mikko Niemi.

Hän työskentelee lajitteluasemanhoitajana Lounais-Suomen Jätehuollon Topinojan jätekeskuksessa.

Poikanen sai nosturikyydin pesästä alas rengastettavaksi.MTV

"Hienoa, että ne ovat asettuneet tänne"

Vielä nimetön kattohaikaran poikanen saa hissikyydin alas pesästä rengastettavaksi.

Se suhtautuu tyynesti ympärillä pyöriviin kuvaajiin ja renkaiden kiinnitys sujuu rauhallisesti. Poikasen painoksi mitataan reilut kolme kiloa.

Rengastajallekin kokemus on ainutlaatuinen.

– Hienoltahan se tuntui ja ennen kaikkea se on hienoa, että ne ovat nyt asettuneet tänne ja poikanen on selvinnyt näin isoksi. Toivottavasti se selviää täysikasvuiseksi asti, sanoo lintuharrastaja Masi Kopsa.

Masi Kopsa (vas.) ja Sebastian Andrejeff rengastivat kattohaikaran poikasen.MTV

Edellinen pesintä 10 vuotta sitten

Kattohaikaran pesintä onnistui Suomessa nyt toista kertaa. Edellisestä kerrasta on 10 vuotta. Silloin Kosken kunnassa rengastettiin kaksi poikasta, Kinttu ja Kontti.

Seuraavaa pesintää ei ehkä tarvitse odottaa yhtä kauan.

– Eiköhän tämä sama pari palaa tähän ensi vuonnakin pesimään, uskoo lintuharrastaja Sebastian Andrejeff.

– Toivottavasti tämä inspiroi muitakin tekemään tekopesiä ja muitakin linnunpesiä. Toivottavasti tämä myös herättää mielenkiintoa luonnonsuojelun kannalta, lausuu Niemi.

"Suurimmat vaarat ovat takana päin"

Kattohaikarat näyttävät viihtyvän hyvin jäteaseman alueella.

– Ilmeisesti ravintoa löytyy. Jostain syystä ne ovat viehtyneet tähän seutuun, toteaa Niemi.

Poikasella on hyvät mahdollisuudet selviytyä.

– Periaatteessa herkin vaihe on ohi ja poikanen on aika iso. Sillä on hyvät mahdollisuudet. Suurimmat vaarat ovat takana päin, arvioi Andrejeff.

Sebastian Andrejeff arvioi poikasen selviytymismahdollisuudet hyviksi.MTV

Virossa tavallinen laji

Pian poikanen aloittaa lentoharjoitukset.

– Kyllä se varmaan heinä-elokuun vaihteessa alkaa kokeilla siipiään. Varmaan ne elokuun aikana lähtevät tuosta muille maille, arvelee Niemi.

Kattohaikara on tähän asti ollut Suomessa harvalukuinen vierailija.

Sen leviämistä hidastaa sopivien elinympäristöjen kuten kosteikkojen ja monimuotoisten peltoympäristöjen puute. Virossa laji on tavallinen. Ruotsissa se pesii vain maan eteläosissa ja on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi.