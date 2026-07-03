Jääpaloja, päikkäreitä ja pulahduksia viileään veteen. Eläinsuojelukeskus Tuulispään Mikko-minkki näyttää videolla, miten kesähelteestä selvitään.

Eläinsuojelukeskus Tuulispäässä asusteleva ja eläkepäiviään viettävä Mikko-minkki tietää, miten hellepäivistä selvitään.

Pulahtamalla nimittäin itselle sopivaan vatiin, ämpäriin tai paljuun, johon on laitettu viileää vettä ja jääpala jos toinenkin.

– Voit napata jääpalan mukaasi unikamuksi päikkäreille, joskin se saattaa olla mystisesti kadonnut, kun heräät. Toista monta kertaa kuumana kesäpäivänä, Eläinsuojelukeskus kirjoittaa Facebook-sivuillaan.

Mikolla on käytössään myös iso uima-allas, mutta se viihtyy eläinsuojelukeskuksen mukaan erityisesti pienemmissä vadeissa.

Jutun alussa olevalla videolla Mikko-minkki näyttää mallia hellepäivänä viilentymiseen.

Lupa minkin pitämiseen

Eläinsuojelukeskus Tuulispää on vuonna 2012 perustettu maatila- ja tuotantoeläinten turvakoti Somerolla. Keskus pyrkii auttamaan eläinyksilöitä ja antamaan niille turvallisen ja mielekkään loppuelämän.

Minkit herättävät ihmisissä voimakkaita tunteita, ja eläinsuojelukeskus haluaa muistuttaa, että Mikko on kesy minkki, joka on elänyt siellä jo seitsemän vuoden ajan.

– Tuulispäällä on luvat minkin pitämiseen. Mikko ei ole pääsemässä luontoon, sillä minkkejä ei saa sinne lain mukaan vapauttaa, keskuksesta kerrotaan.