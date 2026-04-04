Unelmahäät-pari tapasi deittisovelluksessa toisen ollessa varattu: "Hiillostin Aleksia, että hänen täytyy päättää" Unelmahäät-ohjelmassa nähtävät Jenni ja Aleksi tapasivat Tinderissä, kun Aleksi oli vielä edellisessä suhteessaan. All Over Press Julkaistu 04.04.2026 16:09 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Unelmahäät-ohjelmassa nähtävät Jenni ja Aleksi tapasivat Tinderissä, kun Aleksi oli vielä edellisessä suhteessaan. Unelmahäät-ohjelman uudella kaudella päästään seuraamaan Jennin, 26, ja Aleksin, 30, suurta päivää. Pari on ollut naimisissa jo vuodesta 2022 saakka. He avioituivat maistraatissa, ja nyt heidän liittonsa siunattiin kirkossa. Papin aamen oli tarkoitus käydä hakemassa jo aiemmin, mutta asia lykkääntyi, kun Jenni huomasi olevansa raskaana. – Rupesimme miettimään siunauksen hakemista uudelleen vuonna 2024. Etsimme tästä ohjelmasta vähän inspiraatiota, ja vitsillä ilmoitin meidät mukaan, Aleksi kertoo. Jenni suhtautui miehensä temppuun huumorilla. – Pyysin, että viitsitkö katsoa, mistä Unelmahäät-jaksoja näkee. Toinen alkaa googlaamaan, ja hetken päästä sanoo, että "Minä muuten ilmoitin meidät mukaan". Olin, että tosi kiva, mutta löysitkö, mistä ne näkee, hän kertaa. Jenni ja Aleksi hakivat liitolleen siunauksen muutama vuosi sen jälkeen, kun he olivat avioituneet maistraatissa.All Over Press

Jenni ja Aleksi löysivät toisensa Tinderistä, kun Aleksi oli vielä edellisessä, joskin hiipuvassa suhteessaan. Aleksi kertoo, että hän ja hänen ex-kumppaninsa olivat tuolloin jo suunnitelleet muuttavansa eri osoitteisiin.

– Tämä koko tinderöintihän oli sellainen peli. Hyvän kaverini kanssa pelasimme ja keräsimme matcheja, taisi ex-puolisonikin olla jossain vaiheessa kanssamme pelaamassa. Se ei ollut mitään salassa pelaamista. Minulla oli periaate, etten laita kenellekään viestiä, mutta jos joku laittaa minulle, niin voin vastata. Jenni sitten laittoi minulle viestiä, Aleksi kertoo.

Mies meni Jennin yhteydenotosta hämilleen. Viesti koski Aleksin Tinder-profiilissa ollutta koirakuvaa.

– Hän laittoi, että "Uuh, mikä doge". Olin, että tarkoittaako hän koiraa vai olenko minä niin komea? Kysyin työkavereiltanikin, että mitä voin vastata. Laitoin sitten, että nyt meni maalaispoika ihan sekaisin, en ole varma, kumpaa tarkoitat. Sitten aloimme kirjoittelemaan, Aleksi muistelee.

Pariskunta tapasi Tinderissä.All Over Press

Kun Aleksi kertoi Jennille olevansa suhteessa, oli Jenni jo nousemassa takajaloilleen ja passittamassa miehen matkoihinsa. Lopulta hän kuitenkin ajatteli, ettei asia kuulu hänelle.

– Kun huomasin, että tämä voisikin olla joku juttu, niin aika nopeasti hiillostin Aleksia, että hänen täytyy päättää, mitä hän haluaa tehdä, minä en aio jäädä tähän roikkumaan, Jenni sanoo.

Aleksin mukaan kaikki tapahtui lyhyen ajan sisällä.

– Olisinkohan minä lähtenyt Jennin luo sunnuntaina, ja entinen suhteeni päättyi heti maanantaina. Olisin päättänyt sen jo silloin sunnuntaina, mutta hänellä (ex-kumppanilla) oli opinnoissa näyttö maanantaina, enkä viitsinyt pilata sitä. Kun hän tuli kotiin, niin kerroin, että olen tavannut Jennin ja pistimme lusikat jakoon, Aleksi kertoo.

Tämän jälkeen pyörät lähtivät pyörimään nopeasti Jennin ja Aleksin suhteessa. Ensitapaamisesta oli kulunut vain noin kuukauden päivät, kun he jo vaihtoivat kihlat.

Millaista pariskunnan elämä on tänä päivänä? Miten nopeaan etenemistahtiin suhtauduttiin parin lähipiirin toimesta? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!