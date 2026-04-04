Unelmahäät-ohjelmassa nähtävät Jenni ja Aleksi tapasivat Tinderissä, kun Aleksi oli vielä edellisessä suhteessaan.
Unelmahäät-ohjelman uudella kaudella päästään seuraamaan Jennin, 26, ja Aleksin, 30, suurta päivää.
Pari on ollut naimisissa jo vuodesta 2022 saakka. He avioituivat maistraatissa, ja nyt heidän liittonsa siunattiin kirkossa.
Papin aamen oli tarkoitus käydä hakemassa jo aiemmin, mutta asia lykkääntyi, kun Jenni huomasi olevansa raskaana.
– Rupesimme miettimään siunauksen hakemista uudelleen vuonna 2024. Etsimme tästä ohjelmasta vähän inspiraatiota, ja vitsillä ilmoitin meidät mukaan, Aleksi kertoo.
Jenni suhtautui miehensä temppuun huumorilla.
– Pyysin, että viitsitkö katsoa, mistä Unelmahäät-jaksoja näkee. Toinen alkaa googlaamaan, ja hetken päästä sanoo, että "Minä muuten ilmoitin meidät mukaan". Olin, että tosi kiva, mutta löysitkö, mistä ne näkee, hän kertaa.
Jenni ja Aleksi hakivat liitolleen siunauksen muutama vuosi sen jälkeen, kun he olivat avioituneet maistraatissa.