Kruununprinsessa Victoria täyttää 49 vuotta.

Ruotsin kruununprinsessa Victoria täyttää tiistaina 14. heinäkuuta 49 vuotta. Victorian syntymäpäivä on vuoden suurin tapahtuma Öölannissa, jossa kuninkaallinen perhe viettää perinteisesti kesäänsä.

Hovin Instagramissa julkaiseman kuvan yhteydessä kerrotaan juhlapäivän aikataulusta.

Juhlallisuudet alkavat iltapäivällä, kun Victoria tervehtii kansaa Sollidenin linnalla Ruotsin aikaa kello 15:50. Linnalta kuninkaallinen perhe suuntaa kello 16:00 hevosajelulle ympäri Borgholmia.

Kello 17 perhe on konsertissa Borgholmin linnan raunioilla. Kruununprinsessa jakaa Victoria-palkinnon maastohiihtäjä Frida Karlssonille.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Prinsessa Victoria syntyi 14. heinäkuuta vuonna 1977.Stella Pictures

Victoria on naimisissa kanssa, jonka hän tapasi vuonna 2002. Westling oli kuntosaliyrittäjä ja Victorian personal trainer.