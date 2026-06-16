Oulun kerrostalopalon myötä yli 20 ihmistä joutui majoittumaan muualle loppuyöksi.
Oulussa syttyi yöllä tulipalo kahdeksankerroksisessa talossa. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen mukaan kolmannen kerroksen asunnosta paloi myös ulko-ovi ja sitä kautta savu pääsi leviämään rappukäytävään ja sieltä asuntoihin.
Pelastuslaitos sammutti palon ja tarkasti kaikki asunnot. Yli 20 ihmistä joutui majoittumaan loppuyön muualla.
Päivystävän palomestarin mukaan tulipalossa oli aineksia vakavampaan vahinkoon. Tilannetta auttoi, että asukkaat pysyivät asunnoissaan ja siirtyivät parvekkeille odottamaan pelastajia.
Palaneen asunnon asukas pelastautui hyppäämällä parvekkeelta maahan.