MTV Uutiset ei löytänyt vaaraa Puhoksen ostoskeskuksesta maanantaina.

Perussuomalaiset ympäri Suomen kokoontuivat viikonloppuna Vantaalle. Osana viikonlopun ohjelmaa heidän oli tarkoitus vierailla Puhoksen ostoskeskuksella Itä-Helsingissä.

Perussuomalaisten rivijäsenien lisäksi mukana olivat muun muassa puolueen varapuheenjohtaja Simo Grönroos sekä kansanedustaja Pekka Aittakumpu.

Kohu Puhoksen-visiitistä alkoi, kun raisiolainen kaupunginvaltuutettu Sini Laine teki päivityksen Facebook-sivuilleen, jonka mukaan perussuomalaiset eivät voineet poistua bussista turvallisuusriskin vuoksi.

– Meidän ei ollut turvallista poistua bussista. Viimeksi kun Perussuomalaiset kävivät katsomassa tätä turistinähtävyyttä, oli väkivallan uhka käsin kosketeltavissa, Laine kirjoitti Puhoksen ostoskeskukselta kuvatun videon yhteyteen.

Poliisi kommentoi Ilta-Sanomille, ettei ostoskeskuksella ollut todellista vaaraa.

Myöhemmin Aittakumpu sanoi IS:lle, ettei heidän ollut tarkoituskaan poistua bussista. Myös Grönroos kommentoi lehdelle, että retken tarkoituksena oli havainnollistaa, miten ulkomaalaistaustaisen väestön kasvu näkyy pääkaupunkiseudulla.

Kovaa kritiikkiä

Moni poliitikko ja vaikuttaja on esittänyt kärkästä kritiikkiä perussuomalaisten Puhos-retkeä kohtaan. Pääkysymys on ollut, että mikä ostoskeskuksessa oikein on ollut niin pelottavaa, että bussista ei ole uskallettu poistua?

Esimerkiksi somesta tunnettu vaikuttaja Natalia Salmela julkaisi aiheesta videon Instagramissa.

– 69-vuotias äitini uskaltaa tulla itästadiin, mut bussilastillinen persuja ei. Uskallatko sä tulla itästadiin?? Entä uskallatko mennä bussiin, joka on täynnä persuja?? Salmela kirjoittaa.

Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra kommentoi perussuomalaisten toiminnan aiheuttaneen myötähäpeää.

– Nolompaa toimintaa ei voi kyllä enää keksiä, hän kirjoitti kuvajulkaisun yhteyteen.

– Poliisin viestinnän mukaan ostoskeskuksella ei ollut syntynyt mitään vaaraa. Mutta ei hätää, nämä sankarit päättivät silti ryhtyä kuvaamaan helsinkiläisiä kesken ostosten, Diarra jatkaa.

Myös entinen kansanedustaja, Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas.) ihmettelee toimintaa Facebook-sivuillaan.

– Tosin raukat olivat niin peloissaan, etteivät uskaltaneet tulla edes bussista ulos, hän kirjoitti.

Aiheeseen liittyvät julkaisut ovat keränneet tuhansia kommentteja sosiaalisen median alustoilla.

MTV vieraili ostoskeskuksella

Maanantaina iltapäivällä tunnelma Puhoksen ostoskeskuksella on rauhallinen. Asiakkaita käy liikkeissä tasaisena virtana.

Yritimme kysyä ostoskeskuksella asioineilta ihmisiltä mielipiteitä perussuomalaisten retkestä sekä paikan turvallisuudesta, mutta kukaan ei halunnut kommentoida aihetta omilla kasvoillaan kamerahaastattelussa. Osa heistä ei myöskään puhunut suomea tai englantia.

Osa ihmisistä avasi ajatuksiaan nimettömästi. Heidän mielipiteensä vaihtelivat laidasta laitaan.

Yksi lähialueella työskentelevä henkilö kommentoi "meiningin" pahentuneen tämän kesän aikana. Hänen mukaansa ostoskeskuksen toisessa kerroksessa käytäisiin avointa huumekauppaa, josta hän myös esitteli videoita MTV:n toimittajalle.

MTV jututti myös kahta Klaukkalasta ostoskeskukseen saapunutta miestä, jotka kertoivat asioivansa Puhoksessa noin kerran kuukaudessa ostaakseen halal-lihaa. He pitävät ostoskeskusta pääosin turvallisena, mutta eivät mielellään viettäisi siellä aikaa yksin iltaisin.

Eräs pitkään ostoskeskuksella työskennellyt mies ei puolestaan pitänyt Puhosta lainkaan vaarallisena paikkana.

Katso artikkelin yläosan videolta, miltä Puhoksen ostoskeskuksessa näytti päivällä.