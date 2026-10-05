Ruokatoimittaja Satu Koiviston suosittu omenapiirakka syntyi aikoinaan sattuman kautta. Nyt somenapiirakaksi nimetty leivonnainen on jo jokasyksyinen hitti.

Joskus parhaat reseptit syntyvät vahingossa. Näin kävi ruokatoimittaja Satu Koivistolle, jonka suosittu omenapiirakka sai alkunsa noin kymmenen vuotta sitten kesken raparperipiirakan leipomisen.

Koivisto kertoi Huomenta Suomessa, että vehnäjauhot loppuivat tuolloin kesken. Katse osui kaapissa olleeseen mantelijauhopurkkiin.

– Minulla ei ollut tarpeeksi vehnäjauhoja. Silmäni osuivat mantelijauhopurkkiin ja päätin kokeilla korvata osan jauhoista mantelijauholla. Se oli ihan käänteentekevää, Koivisto kertoo.

Onnistuneen kokeilun jälkeen Koivisto alkoi käyttää samaa pohjaa muissakin piirakoissa. Omenaversio julkaistiin ensimmäisen kerran hänen vuonna 2017 ilmestyneessä kirjassaan, minkä jälkeen resepti alkoi levitä myös medioissa ja somessa.

Lopulta omenapiirakan ystävät antoivat somessa levinneelle piirakalle oman nimen.

– Tämä ei ole omenapiirakka, vaan tämä on somenapiirakka, Koivisto kuvailee lukijoilta tullutta palautetta.

Satu Koivisto on leiponut oman arvionsa mukaan jo satoja somenapiirakoita.MTV

Mantelijauhe tekee pohjasta erityisen

Somenapiirakan juju piilee sen herkullisessa pohjassa. Taikinaan tulee vehnäjauhojen lisäksi mantelijauhetta tai mantelijauhoa.

Koiviston mukaan mantelijauheen ja sokerin ansiosta pohja karamellisoituu hieman paistuessaan. Myös vuoan koolla on merkitystä: pohjan on tarkoitus jäädä melko paksuksi.

Piirakan päälle levitetään runsaasti omenaviipaleita sekä kanelia ja sokeria. Koiviston mukaan omenoita ei tarvitse asetella piirakan päälle erityisen kauniisti, vaan ne voi yksinkertaisesti kaataa taikinan päälle.

Sama pohja taipuu muihinkin piirakoihin

Vaikka resepti tunnetaan erityisesti omenapiirakkana, Koiviston mukaan samaa pohjaa voi hyödyntää monien muidenkin sesonkiherkkujen kanssa.

Hän on leiponut siitä muun muassa mustikka-, raparperi- ja puolukkapiirakkaa.

– Moni on sanonut, että ei tarvitse enää ikinä mitään muita ohjeita pohjaan, tämä sopii kaikkeen, Koivisto kertoo.