Komealla voittoputkella kautensa aloittanut JYP kärsi kaksi tappiota heti Santeri Huovilan loukkaantumisen jälkeen. MTV Urheilun asiantuntijat pohtivat Liigaviikko-ohjelmassa, mitä se tietää jatkoa ajatellen.

Liigaviikon tuore jakso katsottavissa kokonaisuudessaan ilmaiseksi MTV Katsomossa! Tuoreessa episodissa Karri Kivi ja Juhamatti Aaltonen tarttuvat KooKoon kiirastulen lisäksi muun muassa Jukurien liitoon ja Helsingin paikallisottelun erikoiseen ennakkoasetelmaan.

JYP sai viime viikolla surkeita uutisia, kun tähtihyökkääjä Huovilan kausi päättyi ennenaikaisesti loukkaantumiseen.

Petri Matikaisen ryhmä oli aloittanut kautensa kuudella peräkkäisellä voitolla, mutta Huovilan pudottua pelistä, saivat hurrikaanipaidat kylmää kyytiä sekä HPK:n että TPS:n vieraana.

MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen nostaa esiin viime kevään loukkaantumiskriisin, jolloin Huovilan lisäksi JYPin hyökkäyksestä putosi pois Leevi Tukiainen.

Vaikka Tukiainen teki JYPin ainokaisen HPK:n vieraana, tarvitsi hän rinnalleen Huovilan.

– Tukiainen tarvitsee Huovilaa ja Huovila tarvitsee Tukiaista, sanoo Aaltonen.

– Kumpikaan ei ole ihan vielä sillä niin sanotulla Sidney Crosby -tasolla, että ihan sama kuka siinä on vierellä, niin hän tekee heistä parempia. Selvästi he täydentävät toisiaan. Nyt kahden tappion jälkeen Huovila on näyttänyt olevansa taas iso menetys.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näkee, ettei Jyväskylässä ole vielä syytä huoleen. Huovilan poissaololla voi kuitenkin olla kauaskantoiset seuraukset.

– Kyllä tuo paha isku on. Huovilan rooli on niin iso. He voisivat mennä ihan finaaliin asti, mutta kyllä tämä on iso haitta loppukauteen, Kivi pohtii.

– Siellä tuli varmaan pieni Huovila-shokki, mutta kyllä tämä aiheuttaa sen, että JYPilla on edessään kova rimpuilu päästäkseen runkosarjassa neljän parhaan joukkoon

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