Daniil Medvedev hylättiin pallon lyömisestä katsojaa päin, ja Novak Djokovic eteni China Openin finaaliin.

ATP 500 -tennisturnaus China Openin välieräottelu Novak Djokovicin ja Daniil Medvedevin välillä päättyi, kun venäläispelaaja Medvedev löi pallon päin katsojaa.

Djokovic oli voittanut ensimmäisen erän Pekingissä 7–5 ja johti toista erää 5–3. Serbialainen tasoitti toisen erän yhdeksännen pelin tilanteen 15–15:een syöttövuorollaan. Pisteen oltua jo ratkennut Medvedev päätti jostain syystä lyödä takaseinästä kimmonneen pallon päin katsomoa.

Pallo osui katsojaa päähän. Katsoja kumartui pidellen kasvojaan käsi silmänsä päällä. Hän piti kättä siinä myös, kun hänet autettiin pois areenalta.

Medvedevin rike katsottiin niin vakavaksi, että hänet hylättiin ja Djokovic voitti ottelun.

Venäläinen ilmaisi olevansa todella pahoillaan katsojan puolesta.

– Yritän olla häneen yhteydessä, jos hän niin haluaa. Toivottavasti voin pyytää anteeksi kasvotusten ja nähdä, miten hän voi. Toivon vain, että hän on kunnossa. Se on tärkeintä, Medvedev sanoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

Djokovic myötätuntoisena

Djokovic osoitti myötätuntoaan sekä katsojaa että Medvedeviä kohtaan.

– Ollakseni rehellinen tämä on aika järkyttävää. Toivottavasti kyseinen henkilö ei loukkaantunut pahasti, serbialainen kommentoi.

Djokovic oli sanojensa mukaan varma, ettei Medvedev lyönyt tahallaan katsojaa päin. Serbitähti sanoi tietävänsä täsmäleen, miltä tuntuu tulla hylätyksi suuressa ottelussa.

Djokovic hylättiin Yhdysvaltain avoimesta mestaruusturnauksesta vuonna 2020, kun hän löi pallon tahattomasti linjatuomarin kaulaan.

Medvedev on tunnettu tulisieluisena pelaajana, jolla on ollut vaikeuksia tunteidensa hallitsemisessa.

Djokovicista tuli 39-vuotiaana vanhin ATP 500 -turnausfinalisti. Aiemmin ennätys oli sveitsiläislegenda Roger Federerillä, joka ylsi ATP 500 -turnauksen loppuotteluun vielä 38-vuotiaana.