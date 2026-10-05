Tekoälyn antama juridinen vastaus voi kuulostaa vakuuttavalta, vaikka sen taustalla olisi Suomeen soveltumatonta tietoa. Asiantuntijat varoittavat luottamasta vastauksiin aukottomasti.
Tekoälyltä on helppo kysyä neuvoa myös lakiasioissa. Vastauksen kanssa kannattaa kuitenkin olla tarkkana.
Asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju suhtautuu erityisen varauksellisesti kaikkien saatavilla oleviin ilmaisiin tekoälypalveluihin.
– Niihin en luottaisi ollenkaan, Räihä-Mäntyharju kertoi syyskuussa Huomenta Suomessa.
Ongelma voi piillä siinä, mitä aineistoa ilmaiset tekoälypalvelut käyttävät, mutta myös siinä, että niiden tieto voi Räihä-Mäntyharun mukaan olla osittain vanhentunuttakin
Maksulliset ja kehittyneemmät palvelut voivat hänen mukaansa olla tiedonhaussa pidemmällä. Nekään eivät kuitenkaan poista yhtä olennaista ongelmaa: tekoälyn käyttämä tausta-aineisto ei välttämättä sovellu Suomen lainsäädäntöön.
– Ei siihen aukottomasti missään vaiheessa voi luottaa.
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Pitäisi tietää, mitä kysyä
OP Pohjolan varallisuusjuridiikan päällikkö Mikko Ranta pitää mahdollisena esimerkiksi sitä, että huonosti ohjeistettu tekoäly hyödyntää vastauksessaan jonkin toisen maan lainsäädäntöä tai oikeuskäytäntöä.
Ongelma liittyy myös siihen, mitä tekoälyltä osataan kysyä.