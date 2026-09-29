Sosiaaliturvaministeri Wille Rydman (ps.) esitteli vahingossa väärän lakiesityksen. Asiaa ei huomattu ennen kuin ministeri Rydman paljasti muovitaskuerehdyksensä.

Eduskunnassa otettiin tänään käsittelyyn lakiesitys, joka mahdollistaa terveydenhuollon hoidontarpeen arvioinnin automaation avulla digitaalisesti.

Lakiesityksen käsittely alkaa aina asiasta vastaavan ministerin esittelypuheenvuorolla. Ministeri Rydman piti kuitenkin puheensa terveydenhuollon uusista asiakasmaksuista.

Väärän lakiesityksen esittely ei eduskuntaa hetkauttanut.

Asiaan ei puuttunut puhemies Jussi Halla-aho (ps.) eikä kukaan Rydmanin jälkeen puhuneesta kymmenestä hallitus- ja oppositiopuolueiden kansanedustajasta.

Pian tämän jälkeen Rydman kuitenkin paljasti, että hänellä oli mennyt kahden muovitaskun puhepaperit väärään järjestykseen.

– Pidin siis tämän käsittelyn alussa seuraavaan asiaan liittyvän puheenvuoron. Havaitsin, että kukaan ei sitä huomannut, sen enempää edustajista kuin puhemieskään, ja itsekään en sitä huomannut, ennen kuin aloin hämmästellä, että edustajat puhuvat ihan eri asiasta kuin minä, Rydman kertoi.

Rydmanin puheenvuoro ei tosiasiassa käsitellyt mitään tänään eduskunnassa käsiteltyä asiaa, vaan jo viime viikolla budjettikeskustelun yhteydessä käsiteltyä lakiesitystä asiakasmaksujen korotuksista.

Joka tapauksessa seuraavaksi Rydman luki erittäin huomattavalla puhevauhdilla ääneen myös digitaalista hoidontarpeen arviointia koskevan puheenvuoronsa.

"Pieniä erehdyksiä hääviikonlopun jälkeen"

Puhemies Jussi Halla-aho reagoi tilanteeseen humoristisesti.

– Tämä voitaneen selittää vain kuulijakunnan suurpiirteisyydellä eikä sillä, ettei ministerin puhetta kuunneltaisi tarkasti, Halla-aho sutkautti.

Oppositiopuolue SDP:n kansanedustajat osoittivat Rydmanin kömmähdykselle ymmärrystä.