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– Meidän täytyy aloittaa rajalta ja voittaa heti ensimmäisistä taisteluista alkaen, Viron 1. jalkaväkiprikaatin komentaja, eversti Tarmo Kundla kommentoi uutta strategiaa FT:lle.

Kyiv Post kertoo, että Tallinnan aiemman doktriinin mukaan hyökkääjän olisi annettu päästä maahan ennen kuin sen eteneminen olisi pysäytetty sissityylisellä puolustuksella, kunnes Naton vahvistukset saapuisivat paikalle.

Toimenpide on linjassa Viron uuden "aktiivisen puolustuksen" strategian kanssa. Viro on uudistanut kansallista puolustusstrategiaansa vastaamaan paremmin Venäjän uhkaan.

Aiheesta ovat uutisoineet myös muun muassa Kyiv Post ja Meduza .

Viro siirtää taistelujoukkojaan pysyvästi lähemmäksi Venäjän rajaa ja hankkii aseistusta, jolla on mahdollista iskeä syvälle Venäjälle, uutisoi Financial Times maanantaina.

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1. jalkaväkiprikaati on tähän asti pitänyt tukikohtaansa Pohjois-Viron Tapassa, joka sijaitsee noin 130 kilometrin päässä Venäjän vastaiselta rajalta. Nyt prikaati muuttaa laajennettuun ja modernisoituun Jõhviin, joka on noin 50 kilometrin päässä Venäjältä.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ei Venäjän valtiollisen uutistoimiston Interfaxin mukaan sen paremmin vahvistanut tai kiistänyt Moskovan tietoisuutta Virossa tapahtuvasta liikehdinnästä. The New Voice of Ukraine kertoo, että Peskov kuitenkin totesi maan tiedustelukapasiteetin riittävän seuraamaan ja arvioimaan rajatilannetta.