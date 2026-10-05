Viro varautuu Venäjän provokaatioihin.
Viro siirtää taistelujoukkojaan pysyvästi lähemmäksi Venäjän rajaa ja hankkii aseistusta, jolla on mahdollista iskeä syvälle Venäjälle, uutisoi Financial Times maanantaina.
Aiheesta ovat uutisoineet myös muun muassa Kyiv Post ja Meduza.
Toimenpide on linjassa Viron uuden "aktiivisen puolustuksen" strategian kanssa. Viro on uudistanut kansallista puolustusstrategiaansa vastaamaan paremmin Venäjän uhkaan.
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Kyiv Post kertoo, että Tallinnan aiemman doktriinin mukaan hyökkääjän olisi annettu päästä maahan ennen kuin sen eteneminen olisi pysäytetty sissityylisellä puolustuksella, kunnes Naton vahvistukset saapuisivat paikalle.
– Meidän täytyy aloittaa rajalta ja voittaa heti ensimmäisistä taisteluista alkaen, Viron 1. jalkaväkiprikaatin komentaja, eversti Tarmo Kundla kommentoi uutta strategiaa FT:lle.