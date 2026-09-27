SDP:n edustajien esittämä epäluottamus hallituksen ulkopoliittista linjaa kohtaan on saanut hallituspuolueiden edustajia suorastaan raivokkaiksi.

SDP aikoo ehdottaa hallitukselle epäluottamusta "poukkoilevan" Lähi-idän politiikan vuoksi.

SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin, eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen sekä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Johannes Koskisen allekirjoittamassa tiedotteessa todetaan, että Petteri Orpon hallituksen Lähi-idän politiikassa on linjaeroja ja epäjohdonmukaisuutta. Se SDP:n mukaan luo epätietoisuutta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta.

Some täyttyi kritiikistä

Kritiikki koske muun muassa hallituksen suhtautumista Israelista hankittaviin tuotteisiin.

Hallituspuolueiden kansanedustajat ovat ottaneet SDP:n kritiikkiin ärhäkkäästi kantaa X:ssä.

Esimerkiksi kokoomuksen kansanedustajat Susanne Päivärinta ja Timo Heinonen kirjoittavat SDP:n itse olleen hyväksymässä Daavidin linko -ilmapuolustusjärjestelmän hankkimista Israelilta.

– Täysin vastuutonta. SDP sisäpolitikoi Suomen turvallisuudella. Ei Suomi ole turvassa näiden käsissä, Päivärinta kirjoittaa.

Heinonen kommentoi pitävänsä SDP:n esittämää epäluottamusta hämmentävänä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahin mukaan demareiden huolista päällimmäisenä ovat Lähi-itä ja Palestiina, mutta suomalaisten arki ei paljon kiinnosta.

– Suomen turvallisuudestakin ovat valmiit tinkimään, Essayah kirjoittaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi kritisoi, että "vasemmistolle ei käy puolustusvoimien parhaaksi toteama vaihtoehto ballististen ohjusten torjumiseksi, koska Israel on ollut mukana kehittämässä sitä".

Rajuimmat puheenvuorot tulevat perussuomalaisten riveistä.

Valtiovarainministeri Riikka Purran mielestä SDP käyttää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sisäpolitiikan välineenä. Purra syttää demareita "jatkuvasta muslimien liehittelystä ja tikusta asiaa -epäluottamuksista".

Raivokkaimman syytöksen heittää kuitenkin perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä. Hän syyttää SDP:tä "epäisänmaalliseksi puolueeksi":

– Haluaa kaataa Suomen hallituksen arabien asian vuoksi. Hävetköön jos osaavat! Mäkelä tölväisee.