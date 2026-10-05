Kaksi Venäjän droonia iski turkkilaisomisteiseen rahtialukseen Mustallamerellä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi X:ssä.

Iskuissa sai surmansa aluksen kapteeni, minkä lisäksi yhden ihmisen kohtaloa selvitetään. Alukselta pelastettiin 11 miehistön jäsentä.

Aiemmin Romania oli ilmoittanut sen rannikon lähellä tuleen syttyneestä ja uponneesta aluksesta. Zelenskyin mukaan aluksella oli Azerbaidzhanin ja Intian kansalaisia.

Zelenskyi kertoo, että Ukraina on toistuvasti esittänyt keinoja merenkulun turvaamiseksi Mustallamerellä, mutta Venäjä on tästä piittaamatta jatkanut iskuja siviilialuksiin.