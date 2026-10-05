Aleksandr Ovetshkin päättää NHL-uransa tähän kauteen.

Washington Capitals tiedottaa, että tämä kausi jää seuran kapteenin Aleksandr Ovetshkinin, 41, viimeiseksi jääkiekon NHL:ssä.

– Päätimme perheeni kanssa tänä kesänä, että tämä jää viimeiseksi vuodekseni NHL:ssä. Rakastan tätä lajia valtavasti, mutta tiedän sydämessäni, että tämä on oikea päätös, Ovetshkin sanoo.

Venäläislegenda kertoo, että hänelle oli tärkeää tehdä ilmoitus ennen Capitalsin kauden ensimmäistä kotiottelua, jotta hän saa kiittää kaikkia, jotka ovat tukeneet häntä niin hyvinä aikoina kuin raskaiden tappioidenkin keskellä.

– En olisi voinut saavuttaa elämässäni kaikkea tätä ilman heitä.

Ovetshkin on NHL:n runkosarjan kaikkien aikojen maalitykki. Hän on iskenyt Capitalsissa pelaamissaan 1 575 runkosarjaottelussa 1 688 (929+759) tehopistettä.

Ovetshkin on vain 10 maalin päässä Wayne Gretzkyn ennätyksestä, jossa lasketaan yhteen NHL:n runkosarja- ja pudotuspelimaalit. Runkosarja- ja pudotuspelionnistumiset yhteen laskien venäläisellä on 1 006 osumaa.

Stanley Cupia Ovetshkin juhli kaudella 2017–18. Venäjän maajoukkueessa hän on voittanut kolme miesten maailmanmestaruutta.

Ovetshkin on aiemmin kertonut aikovansa palata NHL-uransa päätyttyä Venäjälle synnyinkaupunkiinsa Moskovaan.