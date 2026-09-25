Riitely kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä on hieman erikoista, Riikka Purra sanoo MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa.

Kokoomuksen tällä viikolla julkaisema kuva on herättänyt ärsytystä hallituskumppani perussuomalaisissa.

Kuvassa ilmaistiin, ettei perussuomalaiset sulje pois työn verotuksen kiristämistä.

Perussuomalaiset haluaa tehdä ensi vaalikauden sopeutukset pääasiassa leikkauksilla, puolueen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo Asian ytimessä -haastattelussa.

– Me vältämme ylipäätänsä veronkiristyksiä. Joitakin verotoimia meidän tulevalta listalta löytyy, mutta ne eivät kohdistu työhön eivätkä yrittäjiin, Purra sanoo.

Tämä on ehdoton kanta, perussuomalaiset ei kiristäisi työn verotusta?

– Meidän sopeutuslistallamme ei ole toimia, jotka kiristäisivät työn tai yrittämisen verotuksia. Sitten kun ajatellaan, että hallitusneuvotteluissa puolueet tekevät tietenkin kompromissin, sinne asti on aivan turha mennä.

– Mitä tulee kokoomukseen, kuten hyvin tiedetään, kokoomus on käytännössä meidän ainoa kumppani hallitukseen, joten tämä riitely on ehkä hieman erikoista.

"En ota sen enempää kantaa"

Kokoomuslaiset ovat perustelleet kuvaansa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelän lausunnoilla.

Mäkelä on sanonut mediassa, että perussuomalaisten kanta työn verotuksen kiristämiseen on "hyvin kriittinen tai ennemminkin kielteinen" ja ettei lähde asiassa "ehdottomia paaluttamaan".