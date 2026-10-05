Kauhujen lento olisi päättynyt karmivalla tavalla ilman sankarikapteenin toimintaa.

Lentoyhtiö Flydubai koneen kaappaamista yrittäneen lentoperämiehen aikeista on saatu uutta tietoa, uutisoi BBC.

Lento olisi päättynyt katastrofiin, mikäli perämiehen hätäkirveellä pahasti haavoittama kapteeni ei olisi saanut avattua ohjaamon ovea. Muut matkustajat onnistuivat taltuttamaan perämiehen, ennen kuin hänen kylmäävä suunnitelmansa kävi toteen.

Koneessa matkustaneet kaksi muuta lentäjää ottivat koneen hallintaansa ja Boeing 737 MAX -tyyppinen kone laskeutui lopulta Saudi-Arabiaan.

Kapteeni Smit Machchharista tuli kerralla koko maailman tuntema sankari, joka pelasti yli 180 ihmisen hengen.

Israelin 9/11 vältettiin

BBC kertoo israelilaisiin ja amerikkalaisiin tietoihin viitaten, että mies olisi kuulusteluissa kertonut aikoneensa lentää koneen reitin mukaisesti Israelin ilmatilaan.

Tämän jälkeen omanilaistaustainen mies suunnitteli lentävänsä koneen päin Tel Avivin Ben Gurionin lentokenttää tai jotain Tel Avivin keskustan korkeaa rakennusta.

Onnistuessaan iskusta olisi voinut syntyi Israelin 9/11-hetki, Yhdysvaltain vuoden 2001 WTC-iskujen hengessä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on sanonut, että perämies oli käynyt läpi "islamistisen radikaalin indoktrinaation" ja että kapteeni, matkustajat ja muu miehistö estivät 9/11-tyyppisen katastrofin.

BBC:n mukaan tapauksen tutkinnasta kertovien tietojen perusteella mies ei toiminut minkään valtion tai terroristijärjestön lukuun, vaan hänen epäillään ryhtyneen tekoon yksin.

Britannian yleisradion mukaan mies olisi kuulusteluissa kertonut aikoneensa kaapata erään aiemmin lennon Tel Aviviin.

Perämies oli kuitenkin muuttanut mielensä, sillä kyseisen lennon kyydissä oli joku hänen tuntemansa ihminen.

Tapaus on herättänyt myös kiivaan keskustelun turvatoimista. Israelin määräysten mukaan omanilainen mies ei olisi saanut edes lentää Israeliin matkannutta konetta.