Ella koki maajussi-Antin kirjeen lukiessaan, että palaset loksahtivat ikään kuin paikoilleen.

Uudella Maajussille morsian -kaudella tehtiin paikoin vaikeitakin valintoja, kun maajussit päättivät, ketkä puolisoehdokkaansa he haluavat mukaansa farmiviikoille. Yksi maajussi-Antin farmiviikoille valitsemista puolisoehdokkaista on Ella.

24-vuotias Ella asuu Helsingissä ja suorittaa maatalous- ja luonnonvara-alan opintoja ammattikorkeakoulussa. Ellan valtasi vahva tunne, kun hän luki keväällä Antin kirjeen. Hän ajatteli, että tämä voisi nyt olla se.

– Uskon intuitioon ja vahvaan tunteeseen, ja minulla oli tammikuussa sellainen olo, että tänä vuonna voisi olla joku jossain. Nähtyäni Antin kirjeen tunsin, että tietynlaiset palaset loksahtivat kohdilleen, Ella kertoo MTV Uutisille.

– Niitä asioita, joista olen paljon puhunut, joita olen miettinyt ja joista olen kertonut kavereilleni, oli tosi monta (Antin kirjeessä). Se oli jotenkin tietyllä tavalla taianomainen hetki, hän jatkaa.

Ella kertoi Antille raapustamassaan kirjeessä muun muassa arvoistaan, siitä, mihin ne pohjautuvat sekä asioista, joita hän arvostaa parisuhteessa.

– Kerroin myös unelmastani, että haluan joskus muuttaa maalle, ja että perheen perustaminen olisi minulle tärkeää.