Maajussille morsian -ohjelmassa Perttu joutuu kiperään tilanteeseen, kun hän joutuukin passittamaan kesken farmiviikkojen yhden kolmesta puolisoehdokkaastaan kotiin.
Maajussille morsian -ohjelmassa farmiviikko alkaa, kun ehdokkaat saapuvat maatiloille. Yhdellä tilalla suunnataan heti treffeille ja päivän päätteeksi maajussi-Perttu saa Vappu Pimiän puhelussa yllättävän uutisen.
– Perttu, sinähän tiedät, että tähän kuuluu pienet yllätykset. Sinä joudut nyt aika tiukkaan paikkaan. Joudut luopumaan yhdestä heistä jo huomenna. Eli pääset vain kahden kanssa kahdenkeskisille treffeille.
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– Tämä Vapun yllätyssoitto tuli todella puskista. Sydämeltäni vaaditaan nyt todella heittäytymistä ja sitä, että kuuntelen sydämeni ääntä. Tällä hetkellä heikoimmilla on Riikka, Perttu sanoo.
Farmiviikon toisena päivänä treffit pääsevät toden teolla käyntiin. Silloin selviää myös, kenet Perttu päättää passittaa kotiin.