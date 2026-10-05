Palloliitto aikoo ilmoittaa Glen Kamaran tapauksesta Fifalle.

Glen Kamara oli Suomen jalkapallomaajoukkueen mukana, mutta Suomen Palloliitto tiedotti sunnuntaina, että keskikenttäpelaajan seurajoukkue Queens Park Rangers on vaatinut pelaajaa palaamaan Lontooseen.

Kamara lähti näin poikkeuksellisella tavalla Huuhkajien vahvuudesta kesken neljän ottelun maajoukkueikkunan. Hän ei ole tiistaina joukkueen käytettävissä Unkarin Budapestissa Kansojen liigan ottelussa Valko-Venäjää vastaan.

Palloliitto ei katso QPR:n toimintaa hyvällä. Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande huomauttaa, että seurajoukkueesta maajoukkueeseen kansainvälisessä otteluikkunassa vapautetun pelaajan tulisi lähtökohtaisesti olla maajoukkueen käytettävissä ikkunan loppuun saakka, ellei toisin erikseen sovita.

– On tosi ikävää, että hänet laitetaan tilanteeseen, jossa hän joutuu käytännössä tekemään tosi vaikean valinnan seuran painostuksesta, Casagrande sanoo.

– Kaikki tietävät, että pelaajat haluavat toisaalta palvella seurajoukkuetta niin kuin mahdollista, mutta haluavat myös edustaa maataan. Niin kuin "Glenakin" sanoi keskusteluissa, aina hän kuitenkin tulee, kun kutsutaan.

Casagrande perkaa, että Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan määräykset on tehty tällaisia tilanteita ajatellen: ettei pelaaja joutuisi tekemään valintaa itselleen tärkeiden joukkueiden välillä.

– On tehty selkeät rajat, milloin ollaan seurajoukkueessa ja milloin heidät vapautetaan seurajoukkueesta maajoukkueiden käyttöön. Nämä määräykset ovat hyvin selkeät, ja tässä kohtaa niitä ei ole loppuun asti noudatettu, Casagrande pui myöntäen, ettei Palloliitonkaan mielestä ole optimaalista, että kansainvälisessä ikkunassa pelataan neljä maaottelua.

Eilen sekä Kamaran että QPR:n kanssa tapauksesta keskustellut Palloliiton pääsihteeri ymmärtää pelaajaa ja