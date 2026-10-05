Pitkälle konfliktille ei näy loppua.

Saudi-Arabian tukemat Jemenin hallinnon joukot ovat iskeneet voimalla hutheja vastaan maanantaina.

Jemenin kansainvälisesti tunnustettu hallinto kertoi yli tuhannesta iskusta, joita tuki ilmasta noin sata sotilaskonetta. Iskuja kohdistettiin esimerkiksi huthien tykistö- ja raketinheitinasemiin sekä huollon ja logistiikan kohteisiin.

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Jemenin hallinto on ilmoittanut tavoittelevansa kaikkien Iranin tukemien huthien hallussa olevien alueiden takaisinvaltausta. Alueista osa on ollut huthien hallussa yli vuosikymmenen.

Siviili-ilmailun lentoyhtiöitä varoitettiin maanantaina Saudi-Arabian ilmatilan turvattomuudesta. Huthiedustajat sanoivat uutistoimisto Saban välittämässä lausunnossaan, että ilmatila ei ole turvallinen ja että sitä käytetään sotilasoperaatioihin.

Varoitus ilmatilan turvattomuudesta

Jemenin konflikti on kärjistynyt käsi kädessä kuukausia jatkuneen Lähi-idän sodan kanssa.

Huthit ovat viime viikkojen aikana vallanneet Jemenin Punaisenmeren rannikon ja Bab el-Mandebin salmen. Vesiväylän hallinnasta oli maanantaina epäselvyyttä, sillä Jemenin hallinto kertoi, että sen joukot olisivat saaneet haltuunsa keskeisiä asemia salmen lähellä ja kontrolloisivat Mokkan kaupunkia.