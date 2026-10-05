Pitkälle konfliktille ei näy loppua.
Saudi-Arabian tukemat Jemenin hallinnon joukot ovat iskeneet voimalla hutheja vastaan maanantaina.
Jemenin kansainvälisesti tunnustettu hallinto kertoi yli tuhannesta iskusta, joita tuki ilmasta noin sata sotilaskonetta. Iskuja kohdistettiin esimerkiksi huthien tykistö- ja raketinheitinasemiin sekä huollon ja logistiikan kohteisiin.
Lue myös: Jemen aloittaa sotilaallisen operaation
Jemenin hallinto on ilmoittanut tavoittelevansa kaikkien Iranin tukemien huthien hallussa olevien alueiden takaisinvaltausta. Alueista osa on ollut huthien hallussa yli vuosikymmenen.
Siviili-ilmailun lentoyhtiöitä varoitettiin maanantaina Saudi-Arabian ilmatilan turvattomuudesta. Huthiedustajat sanoivat uutistoimisto Saban välittämässä lausunnossaan, että ilmatila ei ole turvallinen ja että sitä käytetään sotilasoperaatioihin.
Lue myös: Saudi-Arabian tärkeän öljyputken toiminnasta ristiriitaisia tietoja
Varoitus ilmatilan turvattomuudesta
Jemenin konflikti on kärjistynyt käsi kädessä kuukausia jatkuneen Lähi-idän sodan kanssa.
Huthit ovat viime viikkojen aikana vallanneet Jemenin Punaisenmeren rannikon ja Bab el-Mandebin salmen. Vesiväylän hallinnasta oli maanantaina epäselvyyttä, sillä Jemenin hallinto kertoi, että sen joukot olisivat saaneet haltuunsa keskeisiä asemia salmen lähellä ja kontrolloisivat Mokkan kaupunkia.