Vihreiden puoluekokouksessa esiteltiin puolueen uusi puolueohjelma. Se esittää muun muassa ympäristölle haitallisten tukien karsimista, hintalappua saastuttamiselle ja luontokadon pysäyttämiseen tähtäävää luontolakia.

– Vihreiden uusi puolueohjelma lähtee siitä, mistä kaiken politiikan pitääkin lähteä: Luonnon ja ilmaston rajat otetaan tosissaan ja päätöksiä tehdään tutkitun tiedon pohjalta, vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen korostaa.

– Kyse ei ole vain ympäristöpolitiikasta, vaan laajemminkin siitä, millaisen Suomen jätämme tuleville sukupolville.



Ohjelmassa korostuu myös hyvinvointivaltion päivittäminen.



– Vihreät haluaa vähentää köyhyyttä ja uudistaa sosiaaliturvaa asteittain kohti perustuloa. Nykyinen sosiaaliturva on monimutkainen, jättää liian monet väliinputoajiksi eikä aidosti kannusta työntekoon ja yrittämiseen tai erilaisten elämäntilanteiden välillä liikkumiseen, toteaa vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne.

Yksinkertaisempaa verotusta

Ohjelmassa on asetettu suuntaviivat myös yksinkertaisemmalle verotukselle.

Vihreiden mukaan hyvän verotuksen pääsääntö on se, että tulee verottaa enemmän sitä, mitä halutaan vähemmän, ja vähemmän sitä, mitä halutaan enemmän.

– Vihreät siirtäisi edelleen verotuksen painopistettä työn ja toimeliaisuuden verottamisesta haittojen ja varallisuuden verottamiseen, Harjanne sanoo.



Vihreiden puolueohjelmassa ymmärretään myös koulutuksen, osaamisen ja sivistyksen merkitys.



– Orpon hallitus on pala palalta vesittänyt koulutuksen erityissuojeluksen ja leikannut lähes jokaiselta koulutusasteelta. Vihreät näkee, että laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen ja tutkimukseen käytetyt eurot maksavat itsensä takaisin paremman tuottavuuden, työpaikkojen synnyttämisen ja hyvinvoinnin avulla, Mikkonen sanoo.