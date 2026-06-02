Keskus voi toimia joko prosessin päätepisteenä tai siirtokeskuksena, josta henkilö palautetaan vielä eteenpäin vaikkapa kotimaahansa.

– Olen hyvin iloinen siitä, että meidänkin kovasti kaipaama uusi paluuasetus saatiin nyt neuvoteltua loppuun, sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoo MTV Uutisille.

Suomi on jo jonkin aikaa selvittänyt palautuskeskuksen perustamista yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa.

– Täytyy arvioida se, missä se on kaikista tehokkaimmillaan. Totta on, että ihan Euroopan lähialueelle sellaista ei kannata perustaa, Rantanen kertoo.

"Meillä on turvallisuusuhkaisia henkilöitä"

EU:ssa eilen hyväksytty sopu pitää vielä vahvistaa Eurooppa-neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

– Suomen kyllä kannattaa olla mukana tässä Pohjoismaissa yhteistyössä ja löytää keinot, että mekin pääsisimme mukaan palautuskeskukseen. Meillä on henkilöitä, jotka ovat turvallisuusuhkaisia tai syyllistyneet rikoksiin, ja mielestäni heistä pitäisi aloittaa, Rantanen kommentoi.