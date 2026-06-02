Suomessa on turvallisuusuhkaisia henkilöitä, ja siksi palautuskeskus on kannatettava hanke, arvioi sisäministeri Mari Rantanen MTV Uutisille.
EU:ssa päästiin maanantaina sopuun asetuksesta, joka mahdollistaa muun muassa turvapaikanhakijoiden palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle.
– Olen hyvin iloinen siitä, että meidänkin kovasti kaipaama uusi paluuasetus saatiin nyt neuvoteltua loppuun, sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoo MTV Uutisille.
Maasta poistettava kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö voidaan jatkossa siirtää EU:hun kuulumattomassa maassa sijaitsevaan palautuskeskukseen, kunhan säädökset astuvat voimaan.
Keskus voi toimia joko prosessin päätepisteenä tai siirtokeskuksena, josta henkilö palautetaan vielä eteenpäin vaikkapa kotimaahansa.
