Tilanne on hieman parantunut Itä-Suomessa ja Kainuussa.
Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa.
Viime viikkojen sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Mikäli alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen.
Kuivuustilannetta ovat vaikeuttaneet talven poikkeuksellisen niukka lumipeite, aikainen kevät ja vähäsateinen alkukevät.
Pohjavedet ovat monin paikoin nousseet tavanomaista vähemmän lumien ja roudan sulamisvesien johdosta. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun.