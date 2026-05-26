Jääkiekon SM-liigan Ilves tiedotti kahdeksasta uudesta pelaajasopimuksesta tiistaina.
Tamperelaisseuraan liittyvät maalivahti Christoffer Rifalk, puolustajat Leo Lööf ja Tony Sund sekä hyökkääjät Aleks Haatanen, Topias Hynninen, Jan-Mikael Järvinen, Benjamin Korhonen ja Jaakko Lantta.
Heistä nimekkäimmät ovat kahden Suomen mestaruuden veteraanitähti Järvinen ja Leijonissa MM-hopeaakin 2021 saavuttanut Sund. Järvinen, 38, on pelannut viime kaudet Ässissä, 30-vuotias Sund HIFK:ssa.
Korhonen ja Lantta tulevat Tampereella KalPasta, Haatanen sekä Hynninen Jukureista.
Maalivahti Rifalk on sen sijaan pelannut viimeiset seitsemän kautta SHL:ää Röglessä. Lööf palaa Ilvekseen kolmen AHL-kauden jälkeen.
Ilves tiedotti tiistaina myös, että puolustaja Toni Utunen ja hyökkääjä Ondrej Kos jatkavat seurassa yksivuotisilla sopimuksilla.