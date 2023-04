Näin kahvi voi vaikuttaa päivittäisen liikunnan ja unen määrään sekä sydämeen – tutkija kertoo, missä tapauksessa kahvia ei kannata juoda

Kahvi on yksi kulutetuimmista juomista ympäri maailman, mutta mielipiteet ja tieto sen hyödyistä ja haitoista ovat vaihdelleet suuntaan ja toiseen. Jälleen kerran yksi uusi tutkimus on saanut selville, että tällä suomalaistenkin suosikkijuomalla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia ihmisen terveydelle.