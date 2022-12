Nukuitko huonosti? Näin asiantuntija kertoo selviävänsä univajeen hallitsemasta päivästä

Jos uni ei tule millään, vaan vietät yön pyörimällä sängyssä kuin hyrrä, seuraava päivä on taatusti hieman haastava.

Vaikka selkein ja paras tapa taistella univajetta vastaan on luonnollisesti nukkua, päivästä pystyy tekemään siedettävämmän myös muutamalla niksillä.

Älä stressaa asiasta

Univiettimme on itsekorjaava järjestelmä, joka yrittää pitää vuorokausirytmin luonnollisesti tasapainossa.

Altista itseäsi valolle

Unirytmimme on voimakkaasti kytköksissä valoon ja pimeyteen. Päivänvalo lähettää aivoillemme signaalin, että on aika nousta ylös ja olla aktiivinen, kun taas pimeys lähettää vihjeen, että pian on aika mennä nukkumaan.