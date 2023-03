Juoko perheesi yläkoululainen energiajuomia? Suomalaistutkimus paljastaa terveyshaitat – "Huoltajan voi olla vaikeaa arvioida juomien vaikutusta"

Tuoreessa Jyväskylän yliopiston tekemässä tutkimuksessa selvisi, että energiajuomia käyttävien ja käyttämättömien elintavoissa on merkittäviä eroja. Tutkimukseen osallistui 2429 iältään 13- ja 15-vuotiasta nuorta. Tutkimus on osa WHO-Koululaistutkimusta.

Energiajuomien käyttö voi olla merkki päihteiden käytöstä

Yhteydessä huonoihin ruokailu- ja unitottumuksiin

– Tutkimuksemme perusteella ei voida sanoa, aiheuttavatko energiajuomat häiriötä uneen vai juovatko unihäiriöistä ennestään kärsivät nuoret energiajuomia. Todennäköisesti kyse on molemmista, mutta voidaan todeta, että energiajuomat tuskin ainakaan myönteisesti vaikuttavat nuoren nukkumistottumuksiin, sanoo Puupponen.

– Vaikka markkinoilla on sokerittomia juomia, energiajuomien happamuus on haitallista hampaille ja suun terveydelle. Lisäksi on huolestuttavaa, että viikoittain energiajuomia käyttävät nuoret ylsivät juomia käyttämättömiä nuoria harvemmin hampaiden harjaussuositukseen.