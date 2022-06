Tuore tutkimus paljastaa jälleen jotain positiivista kahvinjuonnista

Tutkimuksissa on jälleen selvinnyt jotain, mikä taatusti ilahduttaa kahvinjuojia: he, jotka juovat kahvia päivittäin, kuolevat epätodennäköisemmin nuorina kuin kahvia juomattomat.

Terveysvaikutus säilyy, vaikka kahvia makeuttaa

Kahvilla on tutkitusti myös muita terveysvaikutuksia

Kofeiinin on tutkittu vähentävän myös Parkinsonin taudin oireita ja väestötutkimuksissa säännöllinen kahvinjuonti on yhdistetty ylipäätään pienempään Parkinsonin taudin ilmaantuvuuteen.

Kahvilla on todettu olevan myös käänteinen yhteys riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen, eli mitä enemmän kahvia juo, sitä pienempi on diabeteksen riski. Terveyskirjaston mukaan säännöllinen kahvinjuonti voi myös pienentää maksakirroosin riskiä.

