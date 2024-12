Kahvin havaittiin tutkimuksessa vaikuttavan suoliston bakteereihin, mutta mikrobimuutosten varsinaiset vaikutukset jäivät tällä erää selvittämättä.

Kahvin juominen muuttaa suoliston "pöpökantaa", paljastaa uusi tutkimus.

Nature Microbiology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin uloste- ja verinäytteitä sekä perattiin dataa lääketieteellisistä tietokannoista. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia kahvilla on suolistolle.

Sumppi valikoitui tutkimuskohteeksi, koska suuri määrä ihmisiä juo sitä, minkä lisäksi kahvia yleensä nautitaan joko joka päivä tai ei lainkaan.

Mukana oli noin 76 000 henkilön tietoja sadoista eri otannoista, kertoo MedicalXpress.

Plasmanäytteitä tutkittiin 400, ulostenäytteitä 350.

Kahvinjuojien suolessa enemmän tiettyä bakteeria

Tutkimuksessa havaittiin yksi suuri ero: kahvinjuojien suolessa eli enemmän Lawsonibacter asaccharolyticus -bakteeria. Jos sumppia joi yli kolme kuppia päivässä, bakteeria oli jopa kahdeksan kertaa enemmän kuin niillä, jotka joivat kahvia harvemmin tai pidättäytyivät siitä.

Ero piti kutinsa, vaikka koehenkilöitä oli mukana ympäri maailman.

Toistaiseksi tutkijoille on epäselvää, mitä suurempi Lawsonibacter asaccharolyticus -taso ihmiselle aiheuttaa. Kahvin juomisesta on kuitenkin aiemmin löytynyt useita terveysetuja: aiemmissa tutkimuksissa on esimerkiksi havaittu, että se ehkäisee kardiometabolisten sairauksien syntyä, laskee istumatyöläisen kuolleisuusriskiä ja auttaa pitämään lihakset nuorina.

On mahdollista, että bakteeri liittyy näihin terveysetuihin.

Vain yhden juoman nauttimisella voi olla suuri vaikutus

Tutkimusta tehnyt Tim Spector uskoo, että kahvin terveysedut liittyvät todennäköisesti juoman monimutkaiseen kemialliseen rakenteeseen. Tutkimustulos vihjaa, että jopa yhden tietyn ruoka-aineen nauttimisella voi olla suuri vaikutus suolen mikrobiomiin.

– [Tulos] edistää ajatusta siitä, että syömämme ruoan ja suolistomme mikrobien välillä on olemassa erityinen yhteys. Se tarkoittaa, että meillä on valtava kyky parantaa terveyttämme tekemillämme ruokavalinnoilla, Spector, kuvasi Newsweekille.

Spectorin mukaan löydökset voisivat jatkossa auttaa kansalaisia parantamaan terveyttään, sillä vastaavien tutkimustulosten avulla suolistomikrobeille olisi mahdollista "syöttää" niille maistuvaa ja hyödylliseksi todettua ruokaa.

Tuoreissa ravitsemussuosituksissa suomalaisille suositellaan kofeiinin kokonaissaanniksi kaikista lähteistä korkeintaan 400 milligrammaa päivässä. 400 milligrammaa kofeiinia vastaa noin neljää kuppia keitettyä kahvia tai kahta energiajuomashottia. Suodattamattoman kahvin käyttöä suositellaan nyt rajoitettavan.

