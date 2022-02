Harvardin aivoasiantuntija kertoo, miten itse ottaa kaikki terveyshyödyt irti kahvista

Kahvin terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Kohtuullisesti käytettynä se on pääasiassa hyödyllinen nautintoaine. Kahvittelun on havaittu voivan suojata esimerkiksi tyypin 2 diabetekselta, maksasairauksilta, Parkinsonin taudilta ja dementialta. Joissain tutkimuksissa kahvin on huomattu myös parantavan lähimuistia ja korjaavan vanhusten päivittäisiä muistihäiriöitä, kertoo Terveyskirjasto.