Poliisi sai puolenpäivän aikaan tehtävän Ylöjärven Elovainiolla huoltoaseman pihassa trailerista karanneesta vasikasta.
Poliisi kertoo, että vasikka poukkoili liikenteen seassa ja läheisellä teollisuusalueella.
– Poliisi joutui katkaisemaan Vaasantien liikenteen molemmista suunnista lyhyeksi ajaksi, poliisi kertoo tiedotteessaan.
Vasikka saatiin kiinni reilua tuntia myöhemmin lähialueelta poliisipartion ja lukuisten sivullisten yhteistoiminnan ansiosta.
Poliisi kertoo, että vasikka oli karkureissustaan uupunut ja stressaantunut, joten päivystävä kunnaneläinlääkäri kutsuttiin tarkistamaan sen vointi.
Vasikan todettiin olevan kunnossa. Tarkastuksen jälkeen vasikka saatiin lastattua uudelleen traileriin ja sen matka jatkui kohti alkuperäistä määränpäätään.
Poliisi kiittää eläimen kiinniotossa avustaneita runsaslukusia sivullisia.