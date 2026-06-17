Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) kertoi tänään järjestökentälle, mitä edessä olevat leikkaukset voivat tarkoittaa. Jopa 2 000 työpaikkaa on vähenemässä vuoden 2024 tilanteeseen verrattuna.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustukset ovat olleet viime vuosien ajan leikkurissa ja leikkaukset jatkuvat.

Ensi vuodelle rahoitusta aiotaan vähentää kolmanneksella tähän vuoteen verrattuna. Jaettavaa on ensi vuodelle noin 190 miljoonaa euroa, kun vuonna 2024 summa oli yli 380 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 avustuksia jaettiin 304 miljoonaa euroa.

Avustusten maksua ja valvontaa hoitava Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) kertoi tänään järjestöille pidetyssä infotilaisuudessa, että henkilötyövuosien määrä järjestökentällä on laskemassa noin 2 000 henkilötyövuodella ensi vuonna vuoden 2024 tasoon nähden.

STEA-​avustuksilla rahoitetuissa avustuskohteissa työskenteli vuonna 2024 yhteensä 8 792 työntekijää, mikä oli esimerkiksi osa-aikaisuudet huomioituna noin 5 526 henkilötyövuoden verran.

Avustuskeskus teki arvionsa niiden kriteereiden pohjalta, jotka sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) linjasi alkuviikolla.

Rydmanin kriteereiden mukaan leikkaukset olisivat osuneet muun muassa sellaisille kattojärjestöille, jotka eivät kohtaa apua tarvitsevia ihmisiä vaan keskittyvät ennemmin päättäjiin vaikuttamiseen. Suuret leikkaukset voisivat osua järjestöihin, jotka pyrkivät ajamaan seksuaalivähemmistöjen ja maahanmuuttajien asioita.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vaati eilen, että kriteereistä päätetään vielä yhdessä koko hallituksen kesken. Näin tarkoista kriteereistä ei ole vielä varmuutta.