Liikenne- ja viestintäministeri sanoo MTV Uutisille, että pelastusliivipakko voisi tulla voimaan kesällä 2027.
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) on halunnut tehdä pelastusliivien käyttämisestä pakollista kaikessa veneilyssä. Tällä hetkellä liivien on oltava mukana soutuveneitä lukuun ottamatta, mutta niitä ei ole pakko pitää päällä.
– Kannatan vahvasti pelastusliivipakon laajentamista ja teemme parhaamme, että muutokset sen osalta saataisiin voimaan kesällä 2027, Ranne sanoo MTV Uutisille.
Ranne toteaa, että pelastusliivipakon laajentamisella voitaisiin pelastaa vuosittain jopa 15–25 henkilöä hukkumiselta.
Liikenneministerin mukaan pelastusliivien käytön laajentaminen on tulossa parhaillaan päivitettävänä olevaan liikenneturvallisuusstrategiaan ja sille on suhteellisen laaja poliittinen kannatus.
– Käyttöpakkoon liittyy myös erilaisia valvontaan ja sääntelyyn koskevia kysymyksiä, joiden vuoksi se on parhaillaan muiden ministeriöiden arvioitavana.
– Nämä arviot valmistuvat vuoden 2026 loppuun mennessä, joten tänä kesänä pelastusliivipakko ei ole toteutumassa.
Promillerajan lasku yhä tavoitteena
Huviveneilyonnettomuuksissa on kuollut vuosien 2016–2025 aikana 376 ihmistä. Taustalla ovat erityisesti pelastusliivien käyttämättömyys ja alkoholi.
Liikenneministeri Ranne kannattaa myös nykyisen ruorijuoppouden promillerajan laskua. Tälle ei kuitenkaan ole laajaa poliittista kannatusta.