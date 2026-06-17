37 prosenttia kaikista Suomessa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista kymmenen vuoden aikana on johtunut päihtyneestä kuljettajasta, kertoo Onnettomuustietoinstituutti.
Lisäksi päihteiden vaikutuksen alaiset moottoriajoneuvon kuljettajat aiheuttivat 15 jalankulkijan, polkupyöräilijän tai kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneen kuolemaan johtanutta onnettomuutta.
Turmakuljettajista joka toinen oli pelkästään alkoholin vaikutuksen alaisia, ja noin neljännes heistä oli käyttänyt alkoholin kanssa sekaisin jotain muuta päihdettä.