Kohupäätös MM-ottelussa – nyt puhuu Erling Haaland
1:30Katso videolta Norjan hylätty maali.
Julkaistu 12.07.2026 11:43
Feliks Heikkinen
Norjan urakka jalkapallon miesten MM-kilpailuissa tuli päätökseen puolivälierävaiheessa, kun Englanti oli parempi maalein 2-1. Ottelussa riitti runsaasti tapahtumia. Yksi niistä oli se, kun Norjan tähtihyökkääjä Erling Haaland otettiin vaihtoon jatkoajan puolivälissä.
Jude Bellingham oli siirtänyt Englannin johtoon jatkoajan alussa ja tauolle siirryttiin näissä lukemissa. Pian tv-kuviin ilmestyi yllättävä näky. Maalinsylkijä Erling Haaland otettiin vaihtoon. Norjan TV2 kuvaili tapahtunutta shokkiaalloksi.
– Täytyy olla loukkaantuminen. Se on mahdotonta ottaa Haaland vaihtoon, jos kipeästi tarvitsee maalia, Alan Shearer sanoi BBC:llä.
Haalandin tilalle tullut Jörgen Strand Larsen eikä kukaan muukaan onnistunut maalinteossa. Päävalmentaja Ståle Solbakken ei ollut katuvainen päätöksestään, vaan pikemminkin päinvastoin.
– Se ei ollut mikään vaikea päätös. Hän oli valmis, Solbakken kertoi ottelun jälkeen.
Haaland oli samoilla linjoilla.
– Se oli raskasta. Oli minulle hyvin erityistä pelata tänään tässä ilmankosteudessa. Se oli kuitenkin sama kaikille, joten sitä ei voi syyttää. Se, että on ollut puolivälierässä Norjan kanssa ja nyt pääse lomalle tuntuu melkoisen mukavalta. Olen tyytyväinen elämään, Haaland sanoi.
Haaland tehtaili MM-viheriöllä viidessä ottelussa seitsemän maalia.
– On ollut vaikea käsittää sitä vuoristorataa, jonka olemme kokeneet viimeisten kuuden viikon aikana. On ollut niin paljon kokemuksia ja tunteita, Haaland totesi.
Katso pääkuvan videolta Norjan hylätty maali. Alla olevalla videolla ottelun maalikooste.