Kohupäätös MM-ottelussa – nyt puhuu Erling Haaland

– Se ei ollut mikään vaikea päätös. Hän oli valmis, Solbakken kertoi ottelun jälkeen.

– Se oli raskasta. Oli minulle hyvin erityistä pelata tänään tässä ilmankosteudessa. Se oli kuitenkin sama kaikille, joten sitä ei voi syyttää. Se, että on ollut puolivälierässä Norjan kanssa ja nyt pääse lomalle tuntuu melkoisen mukavalta. Olen tyytyväinen elämään, Haaland sanoi.