Naxxarin kaupungissa Maltalla sattui valtava räjähdys varhain maanantaina. Asiasta uutisoivat muun muassa yhdysvaltalainen CNN ja paikallinen Times of Malta.
Maltalla herättiin massiiviseen räjähdykseen puoli seitsemän aikaan maanantaiaamuna. Naxxarin kaupungissa oleva ilotulitetehdas nimittäin pamahti taivaalle aamun valjetessa.
Tehtaalla ei Times of Malta -uutissivuston mukaan ollut työntekijöitä, mutta kaksi läheisellä pellolla työskennellyttä miestä loukkaantui lievästi räjähdyksen seurauksena.
Paikallinen mies kuvasi, kun tehdas savusi voimakkaasti ja sitten räjähti yhtäkkiä.
Lisäksi räjähdys rikkoi ikkunoita ja vahingoitti muutenkin asuinrakennuksia sekä autoja ja tappoi karjaa.
CNN:n mukaan viranomaiset tutkivat räjähdyksen aiheuttajaa. Toistaiseksi ei ole ilmennyt merkkejä tahallisuudesta.