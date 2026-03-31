– Jatka normaalia toimintaa, pysy valppaana ja odota lisäohjeita. Tilanteen muutoksista tiedotetaan – tämä ei ole harjoitus.

– Jos näet tai kuulet epäilyttävän droonin, suojaudu! Siirry alimpaan kerrokseen, huoneeseen, jossa on vahvat seinät, esimerkiksi kellariin tai portaikkoon ja pysyttele kaukana ikkunoista. Käytä niin sanottua kahden seinän sääntöä eli yritä löytää paikka, jossa sinun ja ulkoilman välillä on vähintään kaksi seinää.

– Jos et pääse sisään, etsi paikka, jossa olet ainakin yhdeltä puolelta muurien tai muiden esteiden, kuten ojan tai kuopan, ympäröimä. Pahimmassa tapauksessa asetu makuullesi maahan ja suojaa päätäsi käsilläsi. Räjähdyksen sattuessa peitä korvasi käsilläsi ja avaa suusi. Tämä suojaa sinua räjähdysaallolta.

– Jos et näe tai kuule droonia, pysy valppaana ulkona liikkuessasi ja ole valmis suojautumaan, jos huomaat vaaran.

– Jos löydät epäilyttävän hyökkäysdroonin, toimi samalla tavalla kuin jos löytäisit mahdollisen räjähteen:

– Älä mene droonin lähelle.

– Ilmoita välittömästi hätäkeskukseen soittamalla numeroon 112.

– Siirry turvallisen välimatkan päähän.

– Varoita lähellä olevia ihmisiä äläkä päästä ketään löydetyn esineen lähelle.

– Älä jaa sen sijaintia sosiaalisessa mediassa.