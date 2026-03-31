Viro käytti kovaa kieltä ilmauhkavaroituksissaan, kun maahan eksyi drooneja tiistain vastaisena yönä.
"Tämä ei ole harjoitus." "Noudata kahden seinän sääntöä." "Peitä korvasi käsilläsi ja avaa suusi." Viro antoi tiistain vastaisena yönä laajat ilmauhkavaroitukset, jotka koskivat lopulta käytännössä koko maata. Samalla Viron medioissa ja kriisisivustoissa jaettiin poikkeuksellisen tarkat ohjeet siitä, miten kansalaisten tulee toimia mahdollisen drooniuhan aikana.
Ensimmäiset varoitukset annettiin hieman puolenyön jälkeen Itä- ja Länsi-Virumaalla. Aamuyöhön mennessä hälytys laajennettiin kattamaan Pohjois-, Keski- ja Etelä-Viro. Viimeisimmät varoitukset annettiin ennen viittä aamulla Raplan, Pärnun ja Harjun maakuntiin, joita pidettiin mahdollisina ulkomaisten ilma-alusten saapumisalueina.
Yön aikana eri puolilta maata raportoitiin hävittäjien ääniä. Viron ja liittolaisten koneita lensi muun muassa Tapan, Jõgevan ja Rakveren alueilla. Puolustusvoimien mukaan kyse oli ennaltaehkäisevästä varautumisesta, sillä Viron ilmatilan ulkopuolella havaittiin toimintaa, joka saattoi muodostaa uhan.
"Viestintä toimi ruotsalaisten ja suomalaisten kanssa"
Hälytystila päättyi aamulla kello 6.07. Puolustusministeri Hanno Pevkurin mukaan Viro hallitsi ilmatilannetta koko yön ajan yhteistyössä liittolaisten kanssa.
– Toimintamme oli maksimaalista. Valvoimme ilmatilaa, Pevkur sanoi.
– Meillä on myös lisävalmiutta naapureiltamme täällä, jos tarvetta olisi ollut. Yöllinen viestintä toimi sekä ruotsalaisten että suomalaisten kanssa, ja meillä oli oma ilmapuolustuksemme, jonka hoitivat italialaiset. Joten itse asiassa tämä niin kutsuttu ilmavoima oli täällä, ja kaikki koordinoitiin Euroopan sotilaallisen ilmatorjuntakeskuksen kanssa, Pevkur selitti ja lisäsi, että tiistaina Portugali ottaa Viron ilmapuolustuksen haltuunsa Italialta.