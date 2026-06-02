Love Islandilta toisensa löytäneet Severi ja Milja: "Nyt ei tarvitse enää salailla tätä"

1:11 Love Islandilta tippuminen vain 10 päivän jälkeen tuli Miljalle ja Severille isona yllätyksenä – katso videolta parin reaktio!

Julkaistu 02.06.2026 12:00

Love Island Suomi -ohjelmasta toisensa löytäneet Milja ja Severi ovat yhä yhdessä ja asuvat lähekkäin Helsingissä. Milja, 26, ja Severi, 28, osallistuivat molemmat viime syksynä MTV:n Love Island Suomi -ohjelman kuvauksiin Espanjassa. Toukokuussa 4. päivä alkanut kausi huipentuu finaaliin perjantaina 26. kesäkuuta MTV Katsomossa. Milja ja Severi ehtivät olla ohjelmassa mukana vain 10 päivän ajan, mutta se ei loppujen lopuksi haitannut kumpaakaan. He löysivät ohjelmasta toisensa. – Ihan jo ensikohtaamisella Milja kiinnitti huomioni. Hän oli todella viehättävä, Severi muistelee nyt MTV Uutisille. He pääsivät heti treffeille ja huomasivat, että heidän kemiansa kohtaavat. Milja laittoi merkille erityisesti Severin hyväsydämisyyden. – Kiinnitin huomiota jo hänen esittelyynsä, ja kun tapasimme kasvotusten, huomasin, kuinka huomioonottava hän on, Milja toteaa. Lue myös: Haku uudelle Love Island Suomi -kaudelle on alkanut! Kaksikko kertoo, että rakkauden saarella toiseen ihmiseen tutustuminen ja ihastuminen on tehty helpoksi.

– Saarella ei ole muita ärsykkeitä, ei älypuhelimia ei tv:tä, niin yksi päivä tuntuu kolmelta päivältä. Koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Kun hengailee oman parinsa kanssa ja käy läpi ummet ja lammet, niin siinä nopeasti ehtii muodostaa hyvän yhteyden toiseen ihmiseen, Severi kertoo.

Severi ja Milja joutuivat jättämään Love Islandin 22.5. nähdyssä jaksossa. He putosivat molemmat yhtä aikaa paripudotuksessa.

Milja ja Severi ihastuivat toisiinsa viime syksynä Espanjassa Love Island -ohjelman kuvauksissa.

Vaikka rakkauden saarelta lähteminen harmitti hetken molempia, kokivat he saaneensa ohjelmasta parhaan mahdollisen ”palkinnon”.

– Asiat menivät, niin kuin niiden oli tarkoitus. Vaikka emme voittaneet itse Love Islandia, saimme kuitenkin ohjelmasta sen, mitä sinne lähdimme hakemaankin. Raha on toissijaista, Milja sanoo.

– Olemme epäviralliset voittajat, Severi komppaa.

Milja ja Severi olivat jo ennen pudotustaan puhuneet, että mikäli he nyt putoaisivat, haluaisivat he silti jatkaa yhteistä matkaa. He suunnittelivat lähtevänsä yhdessä reppureissulle.

– Koimme, että tutustuminen jäisi nyt kesken, jos palaisimme vain koteihimme. Minä Tampereelle ja Severi Helsinkiin. Putoamisen jälkeisenä päivänä yllätyin, kun Severi oli niin tosissaan asian kanssa. Niinpä päätimme lähteä Portugaliin, Portoon, Milja muistelee.

Kaksikko lähti suoraan kuvauksista matkaan. Reput olivat valmiiksi pakattuina eikä kukaan odottanut heitä Suomeen. He olivat ottaneet töistä ja muista velvollisuuksista lomaa pariksi kuukaudeksi.

Milja muutti Love Island -kuvausten jälkeen Severin lähelle Helsinkiin.

He reissasivat ympäri Portugalia parin viikon ajan ja lopettivat matkansa Espanjaan.

Suomeen paluun jälkeen alkoi arki. Severi palasi Helsinkiin ja Milja Tampereelle. Kovin kauaa he eivät kuitenkaan joutuneet olemaan etäsuhteessa.

– Olin ajatellut jo ennen Love Islandin kuvauksia, että muutan Helsinkiin, tapahtuipa mitä tahansa. Kuukauden päästä muutin lähes Severin naapuriin, Milja kertoo.

Tällä hetkellä kaksikko asuu edelleen omissa asunnoissaan, mutta viettää tiiviistä aikaa yhdessä.

Milja valmistui kansainvälisen liiketalouden linjalta ja alkaa tehdä täyspäiväisesti yrittäjän töitä. Severi puolestaan opiskelee tällä hetkellä kauppakorkeakoulussa. Hän tekee opintojen ohella töitä mallina.

–Tunteet toista kohtaan vahvistuvat päivä päivältä. Nyt kun olemme salailleet suhdettamme puoli vuotta, niin vihdoin saamme alkaa elää niin sanotusti normaalia elämää yhdessä, Severi sanoo.

–Tavallaan tästä alkaa aivan uusi luku elämässämme, Milja komppaa.

Pariskunta on päässyt tutustumaan jo toistensa perheisiin.

Tulevaisuuden suhteen parilla on suunnitelmissa kokea yhdessä monenlaisia asioita.

– On ihanaa, että voimme mennä vaikkapa festareille yhdessä. Se on iso juttu, kun nyt olemme uskaltautuneet vain juuri ja juuri lähikauppaan yhdessä, Milja naurahtaa.

Miljan ja Severin lähipiirissä ollaan onnellisia heidän suhteestaan. He ovat joutuneet piilottelemaan suhdettaan myös osalta sukulaisistaan.

– Olimme juuri muutama viikko sitten Porissa minun vanhempieni luona ensimmäistä kertaa yhdessä. Kaikki tykkäsivät Miljasta hirveästi, Severi kertoo.

– Minun vanhempani ovat tienneet alusta asti tästä. He ovat todella iloisia siitä, että ohjelman lopputulema oli tämä, Milja toteaa.

Rebeca Romero MTV Uutiset

