Viranomaisten mukaan tutkija kuoli tuntemattomaan sairauteen.

Venäjällä tutkijan surmanneesta mystisestä keuhkosairaudesta on saatu tarkempia tietoja.

Yhdysvaltalaisten uutiskanavien CNN:n ja NBC Newsin mukaan lähes 200 ihmistä on asetettu terveysviranomaisten tarkkailuun sen jälkeen, kun Irkutskissa sijaitsevassa, tarttuvia tauteja tutkivassa laitoksessa työskennellyt tutkija kuoli mystiseen keuhkotautiin.

Mediatietojen mukaan tautiin kuoli 28-vuotias nainen, jolla todettiin viranomaisten mukaan tuntematonta alkuperää oleva keuhkokuume.

Viranomaiset vahvistivat kuolemantapauksen viime viikolla.

Tartuntatautien hallinnasta vastaavan liittovaltion Rospotrebnadzor-viraston johtaja Anna Jurjevna Popva matkusti perjantaina alueelle. Asiasta kertoi kuvernööri Igor Kobzev.

Paikallisviranomaiset ovat muun muassa asettaneet karanteeniin sairaalan yksikön, jossa kuollutta hoidettiin aiemmin. Myös sairaalan muiden osastojen toimintaa on rajoitettu.

Paikallismedian tietojen mukaan myös alueella olevia muita sairaaloita olisi suljettu.

Aluejohtaja kiistää ruton

Venäjän liittovaltion terveysviranomaisten mukaan potilaasta otetuissa näytteissä ei löydetty naisen työhön liittyviä "mikro-organismeja".

Valtion antamista tiedoista kertoi paikallinen pormestari Maksim Modin, joka totesi myös, ettei tutkimuslaitoksen henkilökunnan keskuudessa ole havaittu muita sairastumisia viimeisen puolentoista viikon sisällä.

Kuolleen kanssa tekemisissä olleita ihmisiä testataan ja jäljitetään. Läheisen Burjatian tasavallan johtaja Aleksei Tsydenov kertoi aiemmin, että tutkija olisi kuollut mahdollisesti ruttoon.

Hän kuitenkin lisäsi, ettei Burjatian alueella ole havaittu ruttoepidemiaa. Paikalliset mediat kertoivat aiemmin naisen sairastuneen sen jälkeen, kun hän oli käynyt Burjatiassa työmatkalla.

Irkutskin alue ja Burjatia sijaitsevat lähekkäin Etelä-Siperiassa.

Rutto on sen synkän historian vuoksi yksi ihmiskunnan pahamaineisimmista vitsauksista. Nykylääketieteen keinoin se on kuitenkin hoidettavissa tehokkaasti, jos tartunta havaitaan ajoissa.

Vuosien 2019 ja 2025 välillä Maailman terveysjärjestö WHO:lle ilmoitettiin yli 3800 epäiltyä ihmisen ruttotapausta 10 eri maasta. Tuona aikavälinä ruttoa tavattiin vahvistetusti kuudessa maassa.

NBC:n kertomien tietojen mukaan suurin osa tapauksesta oli Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Madagaskarilla. WHO:n kertomalla aikavälillä ruttoon kuoli vahvistetusti 423 ihmistä.